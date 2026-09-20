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Fakty po Faktach

"Utraciliśmy moment". Bartłomiej Sienkiewicz o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym

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Bartłomiej Sienkiewicz
Bartłomiej Sienkiewicz o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym: utraciliśmy moment
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Zdaniem europosła KO Bartłomieja Sienkiewicza należy naprawić Trybunał Konstytucyjny, ale najlepszy moment na to został "bezpowrotnie utracony". Były minister spraw wewnętrznych mówił również, jak Zachód powinien reagować na agresywne działania Rosji.

W "Faktach po Faktach" TVN24 gościem był europoseł Koalicj Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz. Od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku był ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, odpowiedzialnym za przejęcie telewizji publicznej z rąk ludzi poprzedniej władzy.

Piotr Kraśko zapytał swojego gościa, czy w jego "stylu" można było dokonać zmian w Trybunale Konstytucyjnym.

- Moim zdaniem utraciliśmy taki moment, który był charakterystyczny na początku rządów koalicji [15 października - red.], to znaczy taka niecierpliwość Polaków, żeby zmienić to, co PiS popsuło bądź zohydziło. Ten moment został utracony, mówię tu o emocji społecznej. Moim zdaniem bezpowrotnie - odpowiedział Sienkiewicz.

Były minister mówił, że teraz istotne jest to, że do kolejnych wyborów parlamentarnych został rok. - Musimy jednak podjąć ten wysiłek, aby przynajmniej takie kluczowe instytucje jak Krajowa Rada Sądownictwa i Trybunał Konstytucyjny mogły zostać przywrócone w tę praworządną normę - wskazał.

- Ja jestem przekonany, że mój obóz polityczny wygra te wybory. To jest moje przekonanie oparte nie tylko na tym, że rozpada się PiS i dzieli się jak komórki po zapłodnieniu, ale także dlatego, że ludzi, którzy chcą mieć Polskę nowoczesną i Polskę, która idzie takim środkowym, spokojnym trybem, jest więcej niż ludzi, którzy chcą zlikwidować de facto państwo polskie - oświadczył Sienkiewicz.

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W rozmowie poruszono też temat wojny rosyjsko-ukraińskiej. - Putin stał się zakładnikiem tej wojny w tym sensie, że jeśli w jego mniemaniu on ją przegra, bądź nie skończy się tym podstawowym celem, jakim jest zajęcie całego Donbasu, to nie ma Putina, nie ma całej tej ferajny wokół niego - mówił Sienkiewicz, były szef MSWiA.

Zdaniem europosła Władimir Putin i jego otoczenie "walczą o życie", zatem zabiegi dyplomatyczne polegające na proponowaniu mu kompromisowego rozwiązania są absurdalne. - Jak się nie wyznaczy drabinki eskalacyjnej Rosji, to będzie coraz gorzej - przekonywał.

Sienkiewicz podał przykłady - jego zdaniem - właściwych odpowiedzi na ataki hybrydowe Rosji - czyli pozostające poniżej progu wojny, jak na przykład podpalenia czy upadek pojedynczego drona.

- Że jeśli to się będzie powtarzać, jeśli to się jeszcze zdarzy dwa razy, żaden rosyjski statek z ropą nie wpłynie na Morze Bałtyckie. Że jeśli spadnie jakikolwiek dron na terytorium państwa NATO, to odpowiedzią będzie przekazanie rakiet ofensywnych Ukrainie w liczbie takiej i takiej - wymieniał. - To są odpowiedzi - podkreślił.

W ocenie byłego ministra sankcje są dobre, ale nie powstrzymają maszyny wojennej Rosji. - My mamy mnóstwo odpowiedzi, pod jednym warunkiem, że zrozumiemy, że my się nie ułożymy z Putinem. My jesteśmy już na wojnie i musimy zadawać ciosy - powiedział Sienkiewicz.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Bartłomiej SienkiewiczTrybunał KonstytucyjnyKrajowa Rada SądownictwaKoalicja ObywatelskaRządKoalicja 15 październikaSpór o zmiany w sądownictwieRosjaUkrainaWojna w Ukrainie
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