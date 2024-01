Sienkiewicz: obecne władze telewizji są w prawie i będą w prawie

Skarżymy to postanowienie. Stan jest już inny, ponieważ jesteśmy w procesie likwidacji - przekazał w "Kropce nad i" w TVN24 Bartłomiej Sienkiewicz, odnosząc się do tego, że sąd oddalił wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian we władzach Telewizji Polskiej. Dodał, że "do czasu zakończenia całego procesu sądowego, obecne władze telewizji są w prawie i będą w prawie". - Jeśli chodzi o finał tej sprawy, to jestem spokojny - podkreślił.

Sejm odrzucił w środę wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Za odwołaniem ministra głosowało 194 posłów, przeciw 241 posłów, wstrzymało się dwóch posłów. Wniosek złożyło Prawo i Sprawiedliwość w związku ze zmianami w mediach publicznych.

Sienkiewicz o odmowie wpisania zmian władz mediów do KRS: skarżymy to postanowienie

Bartłomiej Sienkiewicz kilka godzin po tym głosowaniu był gościem "Kropki nad i" w TVN24.

Odniósł się do tego, że sąd oddalił wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian we władzach Telewizji Polskiej. - Skarżymy to postanowienie. Stan jest już inny, ponieważ jesteśmy w procesie likwidacji. Trzeba było pójść najprostszą ścieżką. Jeśli zostało to zakwestionowane, skarżymy - powiedział. - Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że do czasu zakończenia całego procesu sądowego, obecne władze telewizji są w prawie i będą w prawie. Jeśli chodzi o finał tej sprawy, to jestem spokojny - podkreślił.

Sienkiewicz: jeden z ważniejszych momentów odbudowy demokracji w Polsce

Sienkiewicz był pytany też o wyłączenie sygnału TVP Info na początku procesu zmian w mediach publicznych.

- Nie zapomnę tej chwili. To była godzina 11:17, kiedy w Polsce przestała działać jedna z najbardziej ohydnych i obrzydliwych operacji politycznych w historii niepodległej Rzeczypospolitej - powiedział. - Ten potok zła, który wylewał się na całą Polskę przez osiem lat, który głęboko podzielił społeczeństwo, który napuszczał ludzi na siebie wewnątrz rodzin, przestał działać o 11:17. Nie zapomnę tej godziny i uważam, że to był jeden z ważniejszych momentów odbudowy demokracji w Polsce - ocenił Sienkiewicz.

Sienkiewicz: nie złamałem prawa

Minister został zapytany, dlaczego nie zdecydował się na ustawową ścieżkę zmian w mediach publicznych.

- Trzeba było to przeciąć. Wejście na drogę ustawową, w warunkach prawnych i politycznych w Polsce, oznaczałoby, że telewizja Jacka Kurskiego, (Samuela) Pereiry i tych wszystkich panów, którzy jeszcze się na tym obławiali, na tych kłamstwach i szczuciu ludzi na siebie, milionami, działałaby do końca procesu legislacyjnego, miesiące albo jeszcze lata. Bo taki mamy proces legislacyjny - powiedział.

Dopytywany, czy ma poczucie, że złamał prawo, odparł: - Absolutnie nie. Ja skorzystałem z okazji, którą prawo przewiduje. I może się to nie podobać, ale od weryfikacji tego są niezależne sądy.

Sienkiewicz odniósł się też do tego, że pod koniec grudnia postawił TVP, Polskie Radio i PAP w stan likwidacji. - Musiałem postawić w stan likwidacji, bo ten stan pozwala także restrukturyzować te spółki. Czyli prowadzić je w taki sposób, żeby one mogły oszczędzić pieniądze, żeby mogły funkcjonować - powiedział.

Sienkiewicz: ta telewizja zabijała ludzi, taka jest prawda

Sienkiewicz pytany o kulisy przeprowadzenia zmian w mediach publicznych, odparł, że "co do decyzji i konieczności zmiany, to była oczywistość jeszcze w kampanii wyborczej". - W ciągu kampanii wyborczej spotykałem się z tysiącem ludzi na ulicach, na spotkaniach, na wiecach. Właściwie co druga osoba mówiła mi to samo: tylko zamknijcie tę szczujnię, te kłamstwa są nie do zniesienia - wspominał.

Na uwagę prowadzącej, że prezydent Andrzej Duda już wcześniej, za czasów rządów PiS-u, miał zastrzeżenia do ówczesnych mediów publicznych, Sienkiewicz odparł: Szkoda, że to niezadowolenie pana prezydenta nie przeszło w jakiekolwiek działania, kiedy w wyniku zaszczucia przez telewizję publiczną dokonało się morderstwo prezydenta Adamowicza.

- Szkoda, że pan prezydent tego swojego poczucia niezadowolenia nie przyłożył na jakiekolwiek decyzje, kiedy Radio Szczecin jest współodpowiedzialne za doprowadzenie do śmierci syna pani poseł Filiks. Nikt wtedy, ani od prezydenta, ani z rządu, ani z Krajowej Radiofonii Telewizji, ani z Rady Mediów Narodowych, nie kiwnął palcem. Ta telewizja zabijała ludzi. Taka jest prawda - stwierdził minister.

Sienkiewicz o nazywaniu go "pułkownikiem". "Raczej traktuję to jako zaszczyt i komplement"

Gość TVN24 był także pytany o reakcję na to, że część jego przeciwników polityczni nazywają go "pułkownikiem".

- Przyjęto taką retorykę, uważając - PiS uważa - że ona mnie obraża, dotyka, że ma mnie poniżyć. Ja jestem dumny ze swojego stopnia oficerskiego. Byłem wśród wielu ludzi, którzy budowali podwaliny pod niepodległe służby Rzeczypospolitej. Tak się wyrażając, obrażają wszystkich ludzi, którzy służyli Polsce w tym początkowym okresie - powiedział.

- Raczej traktuję to jako zaszczyt i komplement, mimo że ci, którzy to wypowiadają, wypowiadają to w zupełnie innym sensie - dodał.

