Sienkiewicz: niepokoi mnie przesuwanie granicy w działaniach policji

Sienkiewicz: zastosowano metody, które są zarezerwowane do obezwładniania groźnych przestępców

To - dodał - "jest takie przesuwanie granicy w działaniach policji, które niepokoi". - To bardzo zły sygnał. A taki sygnał przekłada się na zachowania społeczne prymitywów, którzy widząc sposób traktowania mniejszości przez funkcjonariuszy państwowych, nie widzą nic złego w tym, by ich (przedstawicieli mniejszości - red.) pobić na ulicy - mówił były szef MSWiA.

"Szczucie ludzi na ludzi powoduje, że jednostki proste, prymitywne reagują w coraz bardziej agresywny sposób"

Podkreślał, że "szczucie ludzi na ludzi powoduje, że jednostki proste, prymitywne reagują w coraz bardziej agresywny sposób, nie zdając sobie sprawy z własnych czynów". - To jest poruszenie marginesu, ludzi, którzy są skłonni do agresji i wyładowują ją na najsłabszych, na najbardziej napiętnowanych społecznie. To jest straszne, to polityka prowadzona przy pomocy szczucia na mniejszości - mówił były minister.