Misiewicz i Janniger w MON. Ile zarobili

- Bartłomiej Misiewicz był zatrudniony w MON w okresie od 16 listopada 2015 r. do 13 kwietnia 2017 r. na stanowiskach: szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej oraz jako asystent polityczny w gabinecie politycznym ministra - informuje WP Beata Kozerawska, naczelniczka Wydziału Informacji Publicznej i Danych Publicznych z Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Misiewicz pełnił też w tamtym okresie funkcję rzecznika prasowego.

Jak podaje WP, powołując się na informacje z MON, miesięczne wynagrodzenie Misiewicza wynosiło 9 273,68 zł brutto do września 2016 r. i 12 001,24 zł brutto od października 2016 r.

Nagrody dla Misiewicza

Jak ujawniło Wirtualnej Polsce MON, Misiewicz posiadał poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych krajowych, NATO , UE i ESA, wydane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego 1 lipca 2016 r., czyli po ponad pół roku pracy w resorcie.

Dwudziestolatek doradcą ministra

Z kolei Edmund Janniger został doradcą ministra, kiedy miał 20 lat. Wcześniej był asystentem Macierewicza, a potem wiceszefem jego biura poselskiego i sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 10, z którego startował do Sejmu Antoni Macierewicz.

- Edmund Janniger był zatrudniony jako doradca w gabinecie politycznym ministra od 16 listopada 2015 r. do 30 listopada 2015 r., jako asystent polityczny podsekretarza stanu od 1 grudnia 2016 r. do 20 listopada 2017 r. oraz w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. - przekazał resort obrony.