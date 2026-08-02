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Polska

Polak przepłynął Bałtyk. Prezes Fundacji Cancer Fighters: wiele lat temu był wolontariuszem

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Bartłomiej Kubkowski po przepłynięciu Bałtyku wpław
Kopyść o sukcesie Kubkowskiego. "Wiem, ile to dla niego znaczy"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Trudna sytuacja i on dał radę - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 prezes Fundacji Cancer Fighters Marek Kopyść, komentując sukces Bartłomieja Kubkowskiego. Pływak z powodzeniem przepłynął wpław Bałtyk, wspierając fundację.

Po ponad 160 kilometrach walki z morzem i zmęczeniem Bartłomiej Kubkowski dotarł wpław ze szwedzkiej miejscowości Kaseberga do polskiego wybrzeża w Dziwnowie. Pokonanie trasy zajęło mu ponad 54 godziny. Pływak wystartował w piątek 31 lipca 2026 roku, a w czasie swojej próby wspierał Fundację Cancer Fighters.

Dotarcie do brzegu przez Kubkowskiego na żywo w studiu TVN24 oglądał prezes i założyciel fundacji Marek Kopyść. - Łezka [się w oku kręci - red.], bo wiem, ile to dla niego znaczy - przyznał poruszony.

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Pytany, skąd bierze się w człowieku siła do dokonywania takich rzeczy, Kopyść odpowiedział: - Mieliśmy takie hasło kiedyś, że "diagnoza to nie wyrok, tylko impuls do pokazania swojej wewnętrznej siły". Ta wewnętrzna siła jest właśnie często w człowieku w trudnej sytuacji i tak jak tutaj u Bartka. Trudna sytuacja i on dał radę. 

Kopyść pytany o to, kiedy spotka się z Kubkowskim, powiedział, że stanie się to zapewne, gdy pływak odpocznie. - Przez te kilka dni będzie dochodził do siebie, więc zanim odeśpi, to spokojnie z cztery-pięć dni zajmie - mówił.

Bartłomiej Kubkowski po przepłynięciu Bałtyku wpław
Bartłomiej Kubkowski po przepłynięciu Bałtyku wpław
Źródło zdjęcia: TVN24

Kubkowski "wiele lat temu był wolontariuszem na oddziale"

Wcześniej Kopyść wspominał, że Kubkowski "wiele lat temu był wolontariuszem na oddziale". - Przyszedł właśnie z tym uśmiechem i dobrą, bardzo pozytywną energią, która jest tak właśnie bardzo potrzebna na oddziałach onkologii dziecięcej - mówił.

- Później po jakimś czasie zadzwonił do mnie z takim zwariowanym pomysłem. Mówię: "ale czy ty jesteś pewien?" (...) On z pełną świadomością mówił: "tak, Marek, ja to zrobię, ja to spełnię dla naszych podopiecznych" - relacjonował.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Morze BałtyckieOnkologiaSport
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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