To nieprawdopodobnie smutna informacja - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, odnosząc się do wyboru przez Sejm posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. Stwierdził, że jest to "kolejny polityk o skrajnych poglądach, który ma się ubierać w szaty kogoś niezależnego".