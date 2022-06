Wypadek podczas wyprzedzania. Nie żyje 31-letni motocyklista

czytaj dalej

To będą historyczne decyzje w sprawie wzmocnienia wschodniej flanki. To będzie duża zmiana obecności NATO od Morza Czarnego po Bałtyk - powiedział w rozmowie z korespondentem TVN24 Maciejem Sokołowskim zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana. Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego rozpocznie się we wtorek. - Oczekujemy dwóch decyzji w Madrycie - dodał wiceszef NATO.