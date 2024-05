Tomasz Mraz. Jeden z podejrzanych w śledztwie

Miało ono polegać na "dopuszczaniu do udzielania wsparcia finansowego beneficjentom programów niespełniających warunków formalnych i merytorycznych do uzyskania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, w tym realizujących zadania niemające związku z jego celami".

Tomasz Mraz przesłuchany "kilkadziesiąt razy"

"Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu (immunitet). Zgoda Sejmu dotyczy konkretnych czynów (zarzutów), które prokurator chce przedstawić posłowi. W przypadku, gdy po uchyleniu immunitetu zaszłaby konieczność zarzucenia posłowi nowego czynu, ponownie zachodziłaby konieczność wnioskowania do Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej" - przypomniał rzecznik prokuratury.