KROPKA NAD I Posłowie o Jędrzejewskim. "To jest teraz jego zadanie, żeby udowodnić" Mikołaj Stępień |

Golbik o słowach Jędrzejewskiego: bardzo mocne oskarżenia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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We wtorek, w wywiadzie udzielonym Kanałowi Zero były ordynator oddziału chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie Emil Jędrzejewski zarzucił placówce nieprawidłowości i błędy medyczne. Miało do nich dochodzić, gdy koordynatorem SOR w placówce był Dawid Kacprzyk - były już radny KO. Jędrzejewski został w środę wezwany do prokuratury w Warszawie w celu złożenia wyjaśnień. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej Piotr Antoni Skiba, Jędrzejewski "każde pytanie skwitował milczeniem", nie chciał odpowiadać bez pełnomocnika.

Sprawę komentowali w środowej "Kropce nad i" w TVN24 przewodnicząca sejmowej komisji zdrowia Marta Golbik (KO) oraz członek tej komisji i były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński (PiS).

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- Wczorajszy wywiad pana doktora był bardzo mocny. Tam padły bardzo mocne słowa, bardzo mocne oskarżenia - oceniła Golbik. Dodała, że od samego rana spodziewała się, że w tej sprawie będzie działać prokuratura, co faktycznie się wydarzyło. Jak mówiła, zaskoczył ją jednak fakt, że po udzielonym wywiadzie pojawił się w prokuraturze bez pełnomocnika, mówiąc, że bez niego nie chce być przesłuchiwany.

- Pojawiają się pytania dotyczące tego, dlaczego z jednej strony w przestrzeni publicznej, w otwartym kanale medialnym można powiedzieć coś bardzo mocnego o konkretnym człowieku, a w prokuraturze pan doktor nie odpowiedział na te pytania - zaznaczyła.

Cieszyński o Jędrzejewskim: jego zadaniem jest udowodnić wszystkie te rzeczy

Drugi gość programu, poseł Janusz Cieszyński mówił natomiast, że dziś rano był w Szpitalu Południowym z kontrolą poselską. Jego zdaniem "do dzisiaj, do godziny 10 rano" prokuratura nie zabezpieczyła dokumentacji medycznej ze szpitala.

- Opinia publiczna mówi, że są obawy matactwa, że tam coś będzie zmieniane. Wydaje mi się, że w takiej sprawie działania powinny być natychmiastowe - dodał.

Cieszyński o Jędrzejewskim: to jest teraz jego zadaniem, żeby udowodnić te wszystkie rzeczy

Był też pytany o komentarz do słów Jędrzejewskiego z wtorkowego wywiadu, wedle których w wyniku błędów lekarskich na koordynowanym przez Dawida Kacprzyka SOR-ze dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów.

- Ja mam w sobie tyle pokory, że jeżeli lekarz, doświadczony chirurg mówi coś takiego, to ja wierzę w to, co on mówi - odpowiedział. - To jest teraz jego zadaniem, żeby udowodnić te wszystkie rzeczy w trakcie rozmowy w prokuraturze - dodał.

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