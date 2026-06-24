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KROPKA NAD I

Posłowie o Jędrzejewskim. "To jest teraz jego zadanie, żeby udowodnić"

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Jędrzejewski w prokuraturze
Golbik o słowach Jędrzejewskiego: bardzo mocne oskarżenia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Posłowie z sejmowej komisji zdrowia komentowali w "Kropce nad i" w TVN24 oskarżenia Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora, w sprawie działania Szpitala Południowego. - Pojawia się pytanie, dlaczego w prokuraturze nie odpowiadał - mówiła Marta Golbik z KO. Janusz Cieszyński z PiS podkreślił, że teraz zadaniem Jędrzejewskiego jest "udowodnienie tych wszystkich rzeczy".

We wtorek, w wywiadzie udzielonym Kanałowi Zero były ordynator oddziału chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie Emil Jędrzejewski zarzucił placówce nieprawidłowości i błędy medyczne. Miało do nich dochodzić, gdy koordynatorem SOR w placówce był Dawid Kacprzyk - były już radny KO. Jędrzejewski został w środę wezwany do prokuratury w Warszawie w celu złożenia wyjaśnień. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej Piotr Antoni Skiba, Jędrzejewski "każde pytanie skwitował milczeniem", nie chciał odpowiadać bez pełnomocnika.

Sprawę komentowali w środowej "Kropce nad i" w TVN24 przewodnicząca sejmowej komisji zdrowia Marta Golbik (KO) oraz członek tej komisji i były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński (PiS).

-  Wczorajszy wywiad pana doktora był bardzo mocny. Tam padły bardzo mocne słowa, bardzo mocne oskarżenia - oceniła Golbik. Dodała, że od samego rana spodziewała się, że w tej sprawie będzie działać prokuratura, co faktycznie się wydarzyło. Jak mówiła, zaskoczył ją jednak fakt, że po udzielonym wywiadzie pojawił się w prokuraturze bez pełnomocnika, mówiąc, że bez niego nie chce być przesłuchiwany.

- Pojawiają się pytania dotyczące tego, dlaczego z jednej strony w przestrzeni publicznej, w otwartym kanale medialnym można powiedzieć coś bardzo mocnego o konkretnym człowieku, a w prokuraturze pan doktor nie odpowiedział na te pytania - zaznaczyła.

Cieszyński o Jędrzejewskim: jego zadaniem jest udowodnić wszystkie te rzeczy

Drugi gość programu, poseł Janusz Cieszyński mówił natomiast, że dziś rano był w Szpitalu Południowym z kontrolą poselską. Jego zdaniem "do dzisiaj, do godziny 10 rano" prokuratura nie zabezpieczyła dokumentacji medycznej ze szpitala.

- Opinia publiczna mówi, że są obawy matactwa, że tam coś będzie zmieniane. Wydaje mi się, że w takiej sprawie działania powinny być natychmiastowe - dodał.

Cieszyński o Jędrzejewskim: to jest teraz jego zadaniem, żeby udowodnić te wszystkie rzeczy

Był też pytany o komentarz do słów Jędrzejewskiego z wtorkowego wywiadu, wedle których w wyniku błędów lekarskich na koordynowanym przez Dawida Kacprzyka SOR-ze dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów.

- Ja mam w sobie tyle pokory, że jeżeli lekarz, doświadczony chirurg mówi coś takiego, to ja wierzę w to, co on mówi - odpowiedział. - To jest teraz jego zadaniem, żeby udowodnić te wszystkie rzeczy w trakcie rozmowy w prokuraturze - dodał.

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Źródło: TVN24
Tagi:
SzpitalZdrowieJanusz CieszyńskiKoalicja ObywatelskaPrawo i Sprawiedliwość
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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