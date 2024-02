Mają wykrywać rosyjskie pociski. Waszyngton zgadza się na sprzedaż Polsce radarów i aerostatów

czytaj dalej

To, co wy żeście dzisiaj zrobili, to żeście dzisiaj taranem próbowali wejść i wprowadzić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na salę plenarną - powiedział w "Kropce nad i" Tomasz Trela (Lewica), odnosząc się do porannej szarpaniny polityków PiS ze Strażą Marszałkowską. Podkreślał, że skazani politycy "mogliby pójść po przepustkę" i wejść do izby jako byli posłowie. Kazimierz Smoliński (PiS) przekonywał zaś, że "marszałek Hołownia zrobił błąd w zakresie wygaszania mandatów".