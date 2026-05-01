Polska

Barbara Nowak wzywa do bojkotu obchodów. Rzecznik PiS: to jej prywatna inicjatywa

Barbara Nowak była kuratorką w latach 2016-23
Bryłka: sytuacja w PiS to efekt słabych sondaży
Źródło: TVN24
Gdy wojewoda małopolski namawia do udziału w państwowych obchodach Święta Narodowego 3 maja, szefowa krakowskich struktur PiS i była kuratorka oświaty Barbara Nowak wzywa do sympatyków partii o ich bojkot - donosi Onet. W czwartek wieczorem do działań radnej odniósł się rzecznik PiS Rafał Bochenek.

W tym roku świętujemy 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Do wspólnych obchodów w Krakowie zaprosił wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar z PSL oraz Instytut Pamięci Narodowej.

"3 maja obchodzimy najstarsze i jedno z najważniejszych świąt narodowych. Jednoczymy się w dumie. Serdecznie zapraszam wszystkich Małopolan, by w niedzielę spotkać się w Krakowie" - napisano na profilu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na Facebooku.

Onet: Nowak wzywa do bojkotu obchodów

Jak ustalił Onet, szefowa krakowskich struktur PiS i była małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak rozesłała wiadomość do sympatyków partii z apelem o bojkot państwowych obchodów, które organizuje wojewoda małopolski z PSL.

"Ustaliliśmy, że nie pójdziemy na Mszę Świętą do Katedry i nie pójdziemy w Marszu organizowanym przez wojewodę z PSL Klęczara. Idziemy na Mszę Świętą o godz. 12.00 do O.O. Bernardynów ul. Stradom i stamtąd przejdziemy pod Krzyż Katyński. Zaśpiewamy, kilka osób zabierze głos, złożymy kwiaty i znicze. Weźmiemy ze sobą flagi" - miała według Onetu zachęcać Barbara Nowak, zwracając się do wszystkich członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości.

Barbara Nowak
Barbara Nowak
Źródło: Art Service/PAP

"Oczywiście, jeśli ktoś woli brać udział w uroczystościach oficjalnych z kardynałem Rysiem i wojewodą Klęczarem, proszę bardzo, zapraszamy jednak gorąco do alternatywnego świętowania bez skażenia władzą tuskową. Nie chcemy, by niemiecki namiestnik i jego koalicja zepsuli nam nasze patriotyczne święto" - miała napisać Nowak.

Reakcja rzecznika PiS

W czwartek późnym wieczorem do apelu Barbary Nowak odniósł się rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. "Komunikat p. Barbary Nowak rozesłany do struktur Prawa i Sprawiedliwości ws. krakowskich uroczystości 3 maja nie jest stanowiskiem partii" - zastrzegł. "To prywatna inicjatywa p. Barbary Nowak" - napisał.

"Święto Konstytucji 3 Maja powinno jednoczyć wszystkich Polaków. Jest to święto patriotyzmu, odwołujące się do ważnych dla naszych rodaków wartości, takich jak wolność, niepodległość i własne, suwerenne państwo. Pielęgnujmy te wartości wspólnie, świętując uchwalenie pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji" - dodał Bochenek.

pc

pc
Źródło: Onet, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Art Service/PAP

Prawo i SprawiedliwośćRafał Bochenek
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
