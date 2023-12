O "propedofilskim dokumencie", "haniebnym" spektalu i "pokojach do masturbacji". Słynne wypowiedzi kurator Nowak

O "propedofilskim dokumencie"

O "pokojach do masturbacji"

W ubiegłym miesiącu Barbara Nowak udzieliła wywiadu Wirtualnej Polsce. Rozmowa dotyczyła m.in. rzekomej seksualizacji dzieci we wskazaniach WHO. Gdy prowadzący rozmowę zauważył, że standardy WHO "to nie program lekcji, ale zbiór obserwacji tego, co się dzieje z człowiekiem na różnych etapach rozwoju" i "nie jest tak, że czterolatek będzie uczony masturbacji", kurator stwierdziła, że mówi on nieprawdę. - W szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i go masturbuje - dodała. - Gdzie tak jest? - dopytywał dziennikarz. Nowak odpowiedziała: "To niech pan sobie poczyta. To są informacje od nauczycieli stamtąd. Polka pracująca w przedszkolu w Szwecji mi o tym opowiadała. Była przerażona".