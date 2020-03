Posłanka skarży się na małopolską kurator. MEN nie widzi problemu

Nowak: kłamią, oszukują, deprawują

Pomaska oczekuje działań dyscyplinarnych

Minister: zastrzeżenia bezpodstawne

Kopeć zauważa, że minister i wojewodowie "dokonują oceny działań kuratorów oświaty w odniesieniu do realizowanych przez te organy zadań". A jak się mają do tego wpisy Nowak?

"W Małopolsce podzielają jej poglądy"

To nie pierwszy raz, gdy wiceminister Kopeć staje po stronie kurator Nowak. W ubiegłym roku pismo do ministerstwa w sprawie jej komentarzy na Twitterze - wówczas na temat podpisania przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji na rzecz LGBT - wystosował rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Wówczas w odpowiedzi wiceminister Maciej Kopeć też przekonywał: "Minister Edukacji Narodowej nie znajduje podstaw do stwierdzenia zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań ustawowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty". Ale do wpisu Nowak się nie odniósł.

W lutym 2019 roku sprawa dyskutowana była również na sejmowej komisji edukacji. Krystyna Szumilas (PO) zwracała się do obecnego na posiedzeniu wiceministra Macieja Kopcia: - Małopolska kurator oświaty uprawia na Twitterze politykę. Gdyby to była tylko polityka, można byłoby powiedzieć: OK. Ale ona obraża ludzi, nauczycieli, rodziców, samorządy. Doprowadza do konfliktów, a jej słowa są niegodne kuratora.