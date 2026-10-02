Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
#BezKitu

Barbara Nowacka: Sławomir Mentzen wykonał jeden z najbardziej dziaderskich filmików tej kadencji

|
Spotkanie ze Sławomirem Mentzenem w Piotrkowie Trybunalskim
Barbara Nowacka: Sławomir Mentzen zrobił dziaderski filmik
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marian Zubrzycki/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka oceniła w programie "#BezKitu" w TVN24, że poseł Sławomir Mentzen nagrał "dziaderski filmik" pomimo swojego "młodego wieku". Mówiła też o "wpływie lobbystycznym" w kontekście prezydenckiego weta dla państwowego e-dziennika.

W środę jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen opublikował w serwisie X nagranie przedstawiające zdjęcia przyjętych do policji funkcjonariuszek. Film ten opatrzył złośliwym komentarzem, że "gruzińskie gangi, weterani ukraińscy już drżą ze strachu".

- Jest coś takiego jak dziaders, ale też coś takiego jak mentalny dziaders. I Sławomir Mentzen pokazał, że pomimo swojego młodego wieku wykonał jeden z najbardziej dziaderskich filmików, na pewno w tej kadencji parlamentu. To jest po prostu obrzydliwe - skomentowała ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka w programie "#BezKitu" w TVN24.

Ministra mówiła, że policjantki pracują na różnych odcinkach - od działań antyterrorystycznych po interwencje rodzinne. 

- I wychodzi Mentzen, i robi sobie jakiś dziaderski rechot. Ja tym jestem nie to, że zniesmaczona, jestem po prostu głęboko oburzona. Bo to tak naprawdę takie naplucie na mundur. I to każdy mundur, nie tylko ten, który noszą kobiety, ale każdy mundur. Tak się nie robi, tak nie robi polityk - oceniła.

"Wpływy lobbystyczne" u prezydenta

Barbara Nowacka wspomniała, że prezydent Karol Nawrocki bardzo często nie podpisuje ustaw "pod wpływem lobbystycznym". - Tak jak było w przypadku bezpłatnego państwowego dziennika, który zawetował - wskazała.

Ministra tłumaczyła, że rząd proponował dziennik elektroniczny, który byłby państwowy, bezpłatny i bezpieczny, z logowaniem przez mObywatela. 

- Prezydent zawetował, mówiąc, że wyciekły dane z prywatnych portali. Więc on zawetuje dane trzymane państwowo. Nie było żadnego nigdy wycieku z mObywatela. Bezpłatny dziennik to ulga dla rodziców. Bezpłatny dziennik to gwarancja, że komunikat, na przykład przy zdarzeniu kryzysowym, który trafiłby do rodziców, będzie bezpłatny - argumentowała.

Jak mówiła Nowacka, miał być rok pilotażu takiego państwowego e-dziennika, ale prezydent to zablokował. Na uwagę Radomira Wita, że Nawrocki miał rozmawiać z nauczycielami, którym ustawa się nie podobała, odparła:

- 40 szkół się zgłosiło do udziału w pilotażu, więc nie wiem, z kim pan prezydent rozmawiał. Obawiam się, że rozmawiał z kimś innym. Obawiam się, że rozmawiał z tymi, w których interesie było to, żeby nie było bezpłatnego, bezpiecznego, państwowego dziennika. 

Nowacka: chronię nauczycieli przed awanturami

Z sali padło pytanie, dlaczego moduł edukacji seksualnej nie jest obowiązkowy w ramach przedmiotu edukacja zdrowotna - rodzice ucznia lub on sam, jeśli jest pełnoletni, może się wypisać z tego jednego modułu. Barbara Nowacka w odpowiedzi wskazała na awanturujących się rodziców.

- Czyli jeden, powiedzmy, nakręcony bardzo rodzic, który nie przeczytał podstawy, uważałby, że jakaś krzywda się stanie dziecku, że się dowie na przykład, co to jest antykoncepcja, (...) to zrobiłby nauczycielom straszliwą awanturę i straszliwą krzywdę - mówiła ministra.

Jak przekonywała Nowacka, ona musi "chronić nauczycieli, bo oni muszą pracować w spokoju", a "lepiej się dowiedzieć 90 procent niż nic". Na pytanie Radomira Wita, czy uleganie awanturującym się osobom legitymizuje ich działania, odparła: - Tylko gdyby oni mi robili, to okej, ja to zniosę. Natomiast oni to robią nauczycielom w szkole, rozbijają zebrania. 

Nowacka mówiła też, że gdy wprowadzono szczepienia przeciw HPV w szkołach, to "wbijały radykalne grupy, robiły awantury nauczycielom". - Ja muszę chronić nauczycieli. To też jest moja odpowiedzialność. I muszę swoje poglądy schować, i czasami dostać lanie - podkreśliła.

OGLĄDAJ: Edukacja seksualna wciąż nieobowiązkowa. Nowacka: muszę chronić nauczycieli przed awanturami
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Barbara NowackaSławomir MentzenMinisterstwo Edukacji NarodowejPrezydent RPeDziennikSzkołaWetoKarol NawrockiKonfederacjaKoalicja Obywatelska
Czytaj także:
imageTitle
Reprezentacja na szóstkę. Oceny po meczu z Rumunią
EUROSPORT
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Morawiecki: wystartujemy samodzielnie
Polska
Robert Lewandowski
Koncert Polaków. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał
EUROSPORT
Polska - Rumunia
Polska - Rumunia w piłkarskiej Lidze Narodów
EUROSPORT
Gabinet Owalny za kadencji Joe Bidena
Trump zdradził swój plan dla Gabinetu Owalnego
Świat
Karambol na A2
Zderzenie na autostradzie, jedna osoba w szpitalu
WARSZAWA
imageTitle
Kosztowny faul Lewandowskiego. Czeka go pauza
EUROSPORT
Srebrny denar cesarza Kommodusa
Poszedł na grzyby, wrócił z rzymskim skarbem
WARSZAWA
Mgła, noc, zamglenia
Gęste mgły. IMGW zapowiada ostrzeżenia
METEO
Do wypadku doszło w miejscowości Zaruby, Podlaskie (zdjęcie ilustracyjne)
Bus potrącił rowerzystów, zginęła kobieta. Śmigłowiec w akcji
Białystok
Fakty po faktach - Paweł Kowal
Kowal o Nawrockim: ja ciągle słyszę "niet"
fakty po faktach
imageTitle
Media: federacja chce zażegnać konflikt Ronaldo z selekcjonerem
EUROSPORT
Powódź na Krecie
Groźna pogoda w Grecji. Zalane domy i odwołane promy
METEO
Karol Nawrocki
"Albo nie czyta projektów, albo bezczelnie kłamie"
Fakty po faktach
imageTitle
Legenda NBA w Polsce. W sobotę pojawi się w "Dzień Dobry TVN"
EUROSPORT
Pożar składowiska w Chorzowie
Kontrola po pożarze składowiska odpadów. Prezydent zawiadamia prokuraturę
Katowice
Mężczyzna został zatrzymany przez strażników miejskich
55-latek napastował ekspedientkę. Pogrążył go monitoring
WARSZAWA
imageTitle
Powrót Lewandowskiego. Tak zagramy z Rumunią
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Nawrocki apeluje do Tuska. "Dzisiaj cała Polska już wie"
BIZNES
Renifer w Finnmarku na północy Norwegii
Chcą uśmiercić co czwartego renifera w kraju
METEO
imageTitle
"To nasza legenda, duma i wizytówka"
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: Europa właśnie zgodziła się. Macron: uwolnienie rozpocznie się natychmiast
BIZNES
Do pożaru doszło na stacji paliw
Polewali dystrybutor, aby się nie zapalił
Katowice
imageTitle
Pokaz mocy Trumpa. Szykuje się hit w półfinale
EUROSPORT
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Ceny paliw po przywróceniu programu. Ile zapłacimy za tankowanie?
BIZNES
Służby zachęcają mieszkańców do zabijania inwazyjnego gatunku ryby
"Prosimy o uśmiercenie tej ryby". Walczą z inwazyjnym gatunkiem
METEO
imageTitle
O krok od złota. 18-letni Polak wicemistrzem Europy
EUROSPORT
Wydrapali napis na szybach tramwaju. Policja szuka sprawców
Zniszczyli szybę tramwaju. Straty na kilka tysięcy złotych. Nagranie
Szczecin
pap_20260513_22X
Była policjantka rzuciła wyzwanie Mentzenowi
Polska
imageTitle
"Witam Panie Sędzio". Surowe kary od Komisji Ligi
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica