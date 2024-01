Barbara Nowacka rozmawiała z Markiem Brzezinskim o edukacji. "Polska młodzież jest w kryzysie"

Minister Nowacka - jak czytamy - "przedstawiła najważniejsze wyzwania stojące przed Ministerstwem Edukacji Narodowej". To m.in. "konieczność odbudowania prestiżu zawodu nauczyciela, zwiększenie efektywności nauczania, a także uczynienia polskiej szkoły bezpieczną, tolerancyjną i zdolną do przygotowania uczniów do życia w dynamicznie zmieniającym się świecie nowych technologii".

Brzezinski: dobra edukacja daje siłę

Rozmowy na temat ukraińskich dzieci

Rozmawiano również - jak podano - o sytuacji ukraińskich dzieci uczących się w polskich szkołach. Obecna na spotkaniu wiceszefowa MEN Joanna Mucha wskazała, że "obecnie najważniejsze jest to, by dzieci z ukraińskich rodzin, które uciekły do Polski przed wywołaną przez Rosję wojną, miały dostęp do edukacji i czuły się w Polsce bezpiecznie".