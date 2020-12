"Z tego, co ja widziałem, z tego, co ja wiem, nie zostały przekroczone przepisy"

Uważam, że w każdej sytuacji, w której biorą udział parlamentarzyści, czy w ogóle sytuacji, w której jest wątpliwość co do tego, czy przez służby porządkowe zostały zastosowane właściwe środki, za każdym razem trzeba powiedzieć to samo: niedobrze, że do takich sytuacji dochodzi - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Stwierdził, że jest mu przykro, że posłanka Barbara Nowacka została potraktowana gazem.

W sobotę w wielu miastach w Polsce zorganizowano manifestacje sprzeciwiające się orzeczeniu w sprawie aborcji, które wydał Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię Przyłębską. Największa demonstracja odbyła się w Warszawie. W czasie akcji blokowania Trasy Łazienkowskiej posłanka Barbara Nowacka została spryskana z niewielkiej odległości gazem łzawiącym przez policjanta. Tuż przed tym zdarzeniem - jak wynika z nagrań i zdjęć z tamtego miejsca - wyciągnęła i skierowała w stronę funkcjonariuszy legitymację poselską.

"Policja jest od tego, żeby strzec respektowania prawa niezależnie od poglądów politycznych"

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 był pytany o działania policji podczas protestu Strajku Kobiet. - Sprawa jest dosyć poważna, bo dotyczy sytuacji, które nie powinny mieć miejsca i to w wielu aspektach. Rozpatrując to pod wieloma aspektami, trzeba stwierdzić, że niedobrze iż takie zdarzenia miały miejsca - powiedział.

Wyjaśnił, że ma na myśli "takie zdarzenia, jak łamanie przepisów i namawianie oraz udział w nielegalnych zgromadzeniach". - Ja uważam, że każda sytuacja, w której biorą udział parlamentarzyści, czy w ogóle sytuacja, w której jest wątpliwość co do tego, czy zostały właściwe środki zastosowane przez służby porządkowe, za każdym razem trzeba powiedzieć to samo - niedobrze, że do takich sytuacji dochodzi - mówił.

Jak powiedział, "policja jest od tego, żeby strzec respektowania prawa niezależnie od poglądów politycznych".

"Jest mi przykro, że pani poseł została potraktowana gazem"

- Jest mi przykro, że pani poseł została potraktowana gazem, ale z drugiej strony oglądając materiały ogólnodostępne w sieci można zobaczyć, że policjant, który użył gazu, stojąc w kordonie policji, zasłonięty grubą tarczą, zasłonięty przyłbicą naprawdę mógł mieć poważne trudności z zobaczeniem, co osoba pchająca się na kordon policji z innymi osobami, trzyma w ręce - skomentował, odnosząc się do sytuacji z posłanką Barbarą Nowacką.

Jednak na filmach z tego zdarzenia widać, że posłanka Nowacka na nikogo się nie pcha, a okazuje policjantowi legitymację poselską w trakcie protestu na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie.

Moment użycia gazu wobec posłanki Nowackiej TVN24

- Ja uważam, że każdy, kto był w tego rodzaju sytuacji, to znaczy w czasie demonstracji, gdzie służby porządkowe były w bezpośrednim kontakcie z protestującymi, wie ile jest emocji w takich sytuacjach i dużo trudniej mu przychodzi formułowanie takich tez: "na pewno policjant widział, albo protestujący na sto procent miał świadomość" - powiedział Dworczyk.

"W takich sytuacjach trzeba się liczyć z tym, że policja używa środków przymusu bezpośredniego"

- Mieliśmy do czynienia z nielegalnym zgromadzeniem, był kontakt bezpośredni z funkcjonariuszami policji, protestujący nie słuchali wezwań służb porządkowych i w takich sytuacjach trzeba się liczyć z tym, że policja używa środków przymusu bezpośredniego - zaznaczył.

Dodał, że namawia "wszystkich krytyków do tego, żeby zobaczyć, w jaki sposób policjanci we Francji czy w innych krajach Unii Europejskiej, traktują osoby, które się nie stosują do poleceń służb porządkowych".

Barbara Nowacka okazuje policjantowi legitymację poselską w trakcie protestu na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie Czarek Sokołowski/Associated Press/East News

Pytany, czy nie jest tak, że policja jest szkolona w ten sposób, żeby nie dawać się ponosić emocjom, nawet w sytuacjach trudnych, odpowiedział, że "oczywiście, że tak".

- Jestem ostatnim, który by powiedział, że dziennikarz czy polityk jest od tego, aby być sędzią, który będzie rozstrzygał, czy środki przymusu bezpośredniego użyte w czasie nielegalnej demonstracji były właściwe, czy nadmiarowe - mówił. - Z tego co ja widziałem, z tego co ja wiem, nie zostały przekroczone przepisy - ocenił.

CZYTAJ NA KONKRET 24: Użycie gazu podczas manifestacji "zwykłym odruchem"? To sprzeczne z ustawą i policyjnym szkoleniem

Dworczyk: z tego co widziałem i co wiem, nie zostały naruszone przepisy TVN24

"Być może marszałek Terlecki rozmawiał z przedstawicielami policji"

Jednak szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki pytany w poniedziałek w Sejmie, jak ocenia zachowanie policji wobec Nowackiej podczas protestu, odparł: - No a po co tam chodziła? - Pewnie, że ma prawo, ale brać udział w awanturach ulicznych to niekoniecznie jest zadanie dla posła - dodał. - Jakbym nagle wyciągnął legitymację poselską i podsunął pani pod oczy, to też byłaby pani zaskoczona - powiedział, odpowiadając Agacie Adamek z TVN24, która zauważyła, że Nowacka okazała legitymację poselską, a mimo to funkcjonariusz rozpylił gaz łzawiący.

Dworczyk w "Rozmowie Piaseckiego" ocenił, że "być może pan marszałek Terlecki rozmawiał z przedstawicielami policji". - Ja nie prowadziłem takich rozmów. Każdy parlamentarzysta może zadać pytanie do przedstawiciela dowolnej służby - stwierdził.

"Jeżeli ktoś bierze udział w nielegalnym zgromadzeniu, musi się liczyć z konsekwencjami"

- Jeżeli ktoś bierze udział w nielegalnym zgromadzeniu, musi się liczyć z konsekwencjami, zwłaszcza jeżeli dochodzi do bezpośredniego kontaktu z policją, zwłaszcza jeżeli ktoś nie słucha wezwań funkcjonariuszy służb porządkowych - ocenił.

- Jest mi żal pani poseł Nowackiej, że została w tej sposób potraktowana gazem, natomiast jeżeli parlamentarzysta znajduje się w takiej sytuacji, bierze udział w nielegalnym zgromadzeniu, musi się liczyć z konsekwencjami tego - kontynuował. Dodał, że jest przekonany, że "nie było to celowe działanie, które miało zrobić jej jakąkolwiek krzywdę".

Blokada Trasy Łazienkowskiej w Katarzyna Augustynek | Kontakt 24 Blokada Trasy Łazienkowskiej w Warszawie | Kontakt 24/Robert Blokada Trasy Łazienkowskiej w Warszawie | Kontakt 24/Robert

"Powinien przepraszać ten, kto czuje się winny"

Pytany, czy premier bierze odpowiedzialność za polecenia wydawane policji, odpowiedział: - My jako cały rząd działamy w jednym zespole i bierzemy odpowiedzialność za wydarzenia w kraju.

Zaapelował do posłów opozycji, żeby nie wykorzystać takich sytuacji do podważania zaufania do policji. - Powinien przepraszać ten, kto czuje się winny - stwierdził, zapytany, czy nie byłoby lepiej po prostu powiedzieć "przepraszam". - Ja nie mam problemu, żeby powiedzieć, że jest mi przykro ze względu na to, że taka sytuacja zaistniała, natomiast z drugiej strony cieszę się, że policja wypełnia swoją rolę i reaguje w sytuacjach, w których jest łamane prawo, a tu mieliśmy do czynienia z jawnym łamaniem prawa - ocenił.

"Prywatna wypowiedź w ferworze. Nie jest to stanowisko polskiego rządu"

Michał Dworczyk został również zapytany o to, czy przynależność do Unii Europejskiej jest opłacalna dla Polski. - Jesteśmy częścią Europy od wieków, a dzisiaj jesteśmy częścią Unii Europejskiej i bardzo dobrze, bo to gwarantuje Polsce stabilność, gwarantuje Polsce szereg szans rozwojowych, gwarantuje to Polsce w końcu wpływ na politykę europejską - mówił.

Dopytany przez Konrada Piaseckiego, czy premier będzie spokojnie patrzył na to, jak podlegli mu wiceministrowie - na przykład wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski - piszą w mediach społecznościowych o rzekomych fatalnych skutków finansowych przynależności Polski do Unii Europejskiej".

- Nie jestem absolutnie bezkrytyczny wobec Unii. Unia Europejska ma swoje wady i w interesie wszystkich krajów, które ją tworzą, również Polski, jest to, żeby o tym otwarcie rozmawiać i blokować niedobre pomysły - odpowiedział.

Na uwagę, że w pytaniu chodziło o reakcję premiera na opinię polityków Solidarnej Polski, Dworczyk odparł, że jest to "prywatna wypowiedź w ferworze". - Na pewno to nie jest stanowisko polskiego rządu - podkreślił szef KPRM. - Natomiast powtarzam: my jesteśmy tak samo, jak potrafimy być krytyczni wobec siebie, tak samo potrafimy być krytyczni wobec Unii - dodał.

Poseł Solidarnej Polski i wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski w czwartek na Twittera wrzucił grafikę sugerującą bardzo negatywny bilans transferów finansowych pomiędzy Polską a budżetem UE i krajami członkowskimi w latach 2005-2018.

Na pytanie, czy premier będzie dyscyplinował podległych mu wiceministrów, którzy mówią takie rzeczy, Michał Dworczyk odpowiedział, że "za wiceministrów odpowiadają ministrowie ich nadzorujący". - Pan premier nie jest od tego, żeby kilkudziesięciu wiceministrów w rządzie dyscyplinować - stwierdził.

