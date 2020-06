Nowacka: Kaczyńskiemu wydaje się, że wszystko, co jego, to najlepsze. Jego minister Szumowski i jego ból

Sejm odrzucił w czwartek wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata, podczas której przemawiała między innymi przedstawicielka wnioskodawców Barbara Nowacka (KO). Jak pokazały kamery, ministrowie jej przemówienia nie słuchali - stali obok ław rządowych i rozmawiali. Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka wezwał ich do okazania szacunku. Doszło do ostrej wymiany zdań. W pewnym momencie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, patrząc w stronę ław opozycji, powiedział, że w Sejmie zasiada "chamska hołota".

Nowacka: faktem jest, że PiS zakłócał moje wystąpienie

- Faktem jest, że PiS zakłócał moje wystąpienie, faktem jest, że pan Kaczyński najpierw głośno przeszkadzał. Rozmawiali, śmiali się. To nie jest kultura debaty politycznej. Potem, kiedy zwrócono im uwagę, że ich obowiązkiem jest słuchać, obowiązkiem również rządu jest słuchać wniosku o wotum nieufności w stosunku do członka ich rządu, zaczęli nas obrażać - powiedziała Nowacka.

Nowacka: współczuję pani Emilewicz, że nie słyszała tych słów

Posłanka odniosła się do słów wicepremier Jadwigi Emilewicz, która w piątek rano w "Jeden na jeden" w TVN24 powiedziała, że nie słyszała, czy Kaczyński użył słowa "hołota". Jak widać na nagraniach z sejmowych kamer, Emilewicz stała blisko Jarosława Kaczyńskiego i w chwili, gdy mówił on o "hołocie", patrzyła na niego, gdy lekko się nachylał w jej stronę.

"Nie potrafi się opanować pan Kaczyński"

Nowacka: chciałam się dowiedzieć, jakie Kaczyński ma moralne prawo do obrażania wszystkich

Pytana, co chciała powiedzieć, kiedy wyłączono jej mikrofon, odrzekła, że "próbowała ustalić, jak to jest, że tyle mówią o równości, o tym, jacy oni są z ludźmi, a cmentarze były zamknięte dla wszystkich poza panem Kaczyńskim".

- Jeżeli pan Kaczyński uważa za właściwe pokrzykiwanie w Sejmie do posłów i posłanek w taki sposób, dopuszcza też cały ten język pogardy i nienawiści, to chciałam się dowiedzieć, jakie on ma moralne prawo do obrażania wszystkich i czucia się lepszymi. Wobec śmierci nikt nie jest lepszy i gorszy. Wobec bólu po stracie nikt też nie jest lepszy i gorszy, a panu prezesowi wydaje się, że wszystko, co jego, to najlepsze. Jego minister Szumowski i jego ból - mówiła posłanka KO.