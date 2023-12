Barbara Nowacka ma pokierować resortem edukacji. Co warto wiedzieć o nowej minister

Barbara Nowacka znalazła się na liście ministrów rządu Donalda Tuska, ma objąć resort edukacji. Choć jest w polityce od lat, w tym roku dopiero drugi raz została wybrana do Sejmu. Co warto wiedzieć o nowej minister edukacji?

W składzie nowego rządu Donalda Tuska ma się znaleźć dziewięć kobiet. Jedną z nowych szefowych resortów ma być Barbara Nowacka, która przejmie stery po Przemysławie Czarnku w Ministerstwie Edukacji.

Barbara Nowacka - życie prywatne

Barbara Nowacka urodziła się w 1975 roku w Warszawie. Jako nastolatka przez kilka lat występowała w popularnym programie "5-10-15" w TVP i prowadziła m.in. "Szortpress". Z wykształcenia jest informatyczką - w 2006 roku ukończyła studia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, gdzie rektorem od prawie 30 lat jest jej ojciec Jerzy Nowacki, i uzyskała tytuł inżyniera. W 2013 roku skończyła też studia magisterskie z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, a rok później studia podyplomowe MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania.

W 1993 roku rozpoczęła pracę w Telefonie Zaufania dla Kobiet Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. W 1997 roku wstąpiła do Federacji Młodych Unii Pracy (FMUP), a w 2000 roku została jej wiceprzewodniczącą. W 2001 roku wstąpiła do Unii Pracy. W 2005 roku była jedną z założycielek Młodych Socjalistów. Od 2006 roku do 2014 roku nie była członkinią żadnej partii.

Nowacka ma dwójkę dzieci - Zofię i Kubę. Jej matka, Izabela Jaruga-Nowacka, zginęła w katastrofie w Smoleńsku w 2010 roku. Była m.in. posłanką, wicepremierem w pierwszym i drugim rządzie Marka Belki oraz ministrem polityki społecznej.

Kariera polityczna Barbary Nowackiej

W 2014 roku Barbara Nowacka startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list komitetu Europa Plus i uzyskała 10 290 głosów, ale mandatu nie zdobyła. W tym samym roku wstąpiła do Twojego Ruchu, a kilka miesięcy później została jego współprzewodniczącą, obok Janusza Palikota.

Przed wyborami parlamentarnymi z 2015 roku stanęła na czele Zjednoczonej Lewicy, złożonej z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Twojego Ruchu, Polskiej Partii Socjalistycznej, Unii Pracy i Partii Zieloni. W głosowaniu zdobyła 75 813 głosów, ale nie dostała się do Sejmu, ponieważ partie lewicowe nie przekroczyły progu wyborczego 8 proc. wymaganego dla koalicji.

W 2016 roku Nowacka założyła stowarzyszenie Inicjatywa Polska, które w 2019 roku zostało przekształcone w partię polityczną. Od początku istnienia do dziś pozostaje jej przewodniczącą. W 2018 roku przed wyborami samorządowymi ugrupowanie przystąpiło do Koalicji Obywatelskiej (wówczas PO i Nowoczesnej), z którą związane jest do dziś.

Po raz pierwszy Barbara Nowacka została posłanką po wyborach parlamentarnych 2019 roku. Wówczas dostała się do Sejmu startując jako "jedynka" Koalicji Obywatelskiej w okręgu gdyńskim i zdobywając 88 833 głosy. W 2023 roku również jako "jedynka" w tym okręgu zdobyła 139 524 głosy.

Barbara Nowacka - poglądy

Nowacka znana jest głównie z działalności na rzecz praw kobiet. "Dążę do pełnej równości płci w społeczeństwie. Zobowiązuję się do walki z wszelkimi przejawami dyskryminacji wobec kobiet, zapewniając nam równe prawa i szanse. Chcę wspierać inicjatywy zwiększające obecność kobiet w życiu publicznym i polityce" - pisze o sobie na swojej stronie internetowej.

W 2016 roku była jedną z organizatorek Czarnego Protestu przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. Za swoją działalność została wyróżniona przez magazyn "Foreign Policy" i obok Agnieszki Dziemianowicz-Bąk znalazła się na liście stu najbardziej wpływowych osób świata - Global Thinkers 2016 (spośród Polaków wcześniej to wyróżnienie otrzymał Radosław Sikorski w 2012 roku, a także Donald Tusk w 2019 roku). W 2020 roku zaangażowała się w Strajk Kobiet. Podczas jednej z manifestacji została potraktowana gazem łzawiącym przez policjanta.

