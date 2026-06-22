Kropka nad i "Miał pełną świadomość, że Polska nie zostawi tak tego tematu" Filip Czerwiński |

Barbara Nowacka krytykuje Wołodymyra Zełenskiego. "Miał pełną świadomość, że Polska nie zostawi tak tego tematu" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy - za nadanie jednostce wojskowej imienia "bohaterów UPA". Wołodymyr Zełenski odesłał już Order Orła Białego - tak samo, jak jego poprzednicy, którzy otrzymali to samo odznaczenie: Petro Poroszenko, Wiktor Juszczenko i Leonid Kuczma.

- Powiedziałabym, że Zełenski zrobił karygodny błąd z naszej perspektywy. Rozumiem, że mu się to opłaca w polityce krajowej. A prezydent Nawrocki odpowiada dokładnie tym samym: czyli bardzo ostro, zyskując w polityce krajowej, uderza w Zełenskiego - oceniła w "Kropce nad i" TVN24 ministra edukacji narodowej i posłanka KO Barbara Nowacka.

Zełenski "miał pełną świadomość"

Zdaniem Nowackiej "nikt w Polsce Zełenskiego nie będzie bronił". - Zachował się bardzo źle, bardzo niemądrze z naszej perspektywy i perspektywy globalnej polityki, ale być może widzi w tym swój interes - oceniła. Dodała jednak, że reakcja Karola Nawrockiego skłóca nas "z całym światem".

- Na razie jesteśmy skłóceni tylko z Ukrainą. Tylko, że nas to stawia w sytuacji partnera niestabilnego, nieprzewidywalnego. Czyli to, co się udało premierowi Tuskowi zbudować - Polska jako partner, który jest pomostem pomiędzy Europą a Ukrainą, jest przewidywalny - nagle prezydent Nawrocki dla swoich partykularnych interesów ewidentnie rozwala - powiedziała rozmówczyni Moniki Olejnik.

Ministra edukacji wspomniała, że nie wie, jak nauczyciele w Polce będą w stanie wytłumaczyć dzieciom "tak kuriozalne i niedyplomatyczne zachowanie jednego i drugiego prezydenta".

Zgodziła się też z prowadzącą, że uzasadnione są wątpliwości, czy w oczach Zełenskiego Polska wciąż jest potrzebna Ukrainie. - Przecież Zełenski, działając oczywiście po to, żeby zdobyć poklask u siebie, uśmiech u nacjonalistów, miał pełną świadomość, że Polska nie zostawi tak tego tematu, że dla Polski prawda historyczna jest bardzo ważna - mówiła.

W ocenie Nowackiej obecność Zełenskiego na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy - która ma się odbyć w dniach 25-26 czerwca w Gdańsku - to "sprawa wtórna". - Polska też musi myśleć o swoich interesach i naszym interesem jest Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy i działanie tak, żeby to polscy przedsiębiorcy, polskie firmy, też mieli udział w odbudowie Ukrainy - dodała.

OGLĄDAJ: TVN24