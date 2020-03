"Sztab kryzysowy spotyka się codziennie, są konsultacje także z przedstawicielami opozycji"

Trzeba brać pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze - powiedziała w "Kropce nad i" Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej, komentując sytuację związaną z koronawirusem w Polsce. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber (PiS) przekonywał, że ewentualne przesunięcie wyborów prezydenckich w związku z epidemią to "przedwczesne i pozbawione sensu" dywagacje.

"Trzeba brać pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze"

Według Nowackiej "trzeba brać pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze". - Od 14 lutego to właśnie opozycja głośno mówiła o tym, że trzeba zacząć przynajmniej spotykać się i rozmawiać, co się może wydarzyć - wskazywała.

Dodała, że "teraz nie ma powodu", by przesuwać wybory. - Ale dobrze, żebyście mieli scenariusz na te najgorsze warianty, bo ludzie się boją, po prostu - mówiła, zwracając się do Schreibera.

"Nowotwory bardzo jednoczą Polaków"

- Na wypadek weta mieliśmy złożyć projekt ustawy, który by te pieniądze przekazywał na onkologię - powiedziała Nowacka. Wskazywała, że "w Polsce jest bardzo dużo ważnych potrzeb". - A ja słyszę polityków PiS, na przykład pana (europosła PiS, Patryka - red.) Jakiego, który opowiadał, że w telewizji publicznej jest sport, a sport jednoczy Polaków - mówiła dalej posłanka KO.

Schreiber: myślałem, że dalej pójść nie można

- Myślałem, gdy kończyliście kampanię do europarlamentu na wałach przeciwpowodziowych w żenującym stylu, że już dalej pójść nie można. Okazuje się, że nowe kierownictwo waszej partii pokazuje, że owszem - ripostował Schreiber. Jego zdaniem "to jest coś niebywałego", "jeżeli się w taki sposób stawia sprawę (…), że to są rzekomo pieniądze, które teraz mogły pójść na onkologię, a nie poszły".