"Zmiana władzy również w takiej odsłonie". "Ministra" w notatce dla Barbary Nowackiej

Nowacka znana jest między innymi z działalności na rzecz praw kobiet. "Dążę do pełnej równości płci w społeczeństwie. Zobowiązuję się do walki z wszelkimi przejawami dyskryminacji wobec kobiet, zapewniając nam równe prawa i szanse. Chcę wspierać inicjatywy zwiększające obecność kobiet w życiu publicznym i polityce" - pisze o sobie na swojej stronie internetowej.

"Notatka dla Ministry Edukacji"

Reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska dotarła do wewnętrznej notatki MEiN, adresowanej do Barbary Nowackiej, w której zwrócono się do niej per "ministra".