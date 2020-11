"Użyto gazu, czyli środka przymusu bezpośredniego, co w ogóle nie powinno mieć miejsca"

To, czy pani Barbara Nowacka znajdowała się tam w charakterze uczestniczki protestów, czy wykonywała własne czynności poselskie, nie ma znaczenia - mówiła w TVN24 adwokat, mecenas Karolina Gierdał. Dodała, że funkcjonariusz użył gazu wobec niestwarzającej zagrożenia osoby, co "w ogóle nie powinno mieć miejsca".

Rzecznik KSP Sylwester Marczak powiedział, że posłowie powinni zastanowić się, czy jest to właściwe miejsce do tego, żeby "stawać pomiędzy policjantami a osobami, wobec których czynności są podejmowane" . Zaznaczył, że artykuł 20 ustawy o wykonywaniu mandatu poselskiego mówi o przeprowadzaniu interwencji poselskiej "w organie, nie na miejscu prowadzenia interwencji ze strony policjantów".

"W trakcie tych manifestacji policja wielokrotnie użyła środków przymusu bezpośredniego"

Adwokat mecenas Karolina Gierdał komentowała to w TVN24. - Gdybyśmy mówili, że posłowie i posłanki mogą wykonywać swój mandat wyłącznie w siedzibach danych instytucji, to trochę mijałoby się to z celem danego przepisu - stwierdziła.