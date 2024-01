Barbara Kamińska i Roma Wąsik pojawiły się 16 stycznia na posiedzeniu Sejmu. W zeszłym tygodniu brały udział w manifestacji zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość, udzielały też wywiadów prawicowym mediom. Kim są żony skazanych prawomocnym wyrokiem polityków?

We wtorek na posiedzenie Sejmu przybyły żony skazanych prawomocnym wyrokiem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - Barbara i Romualda. Razem z nimi na galerii sejmowej siedział bliski współpracownik skazanych, a od niedawna doradca prezydenta Błażej Poboży. - Domagamy się natychmiastowego uwolnienia naszych mężów. Po to tu jesteśmy, tu powinni siedzieć nasi mężowie. Oni są posłami, a siedzą w więzieniu. Apelujemy o natychmiastowe uwolnienie naszych mężów dzisiaj i teraz - powiedziała Roma Wąsik w odpowiedzi na pytanie reporterki TVN24 Małgorzaty Mielcarek o to, czego obie oczekują, pojawiając się w Sejmie.

Kim są żony Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika?

Barbara Kamińska urodziła się w 1974 roku i jest drugą żoną Mariusza Kamińskiego. Pierwszą żoną polityka była Anna Kasprzyszak, doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy. Barbara Kamińska ma wykształcenie prawnicze i obecnie jest sędzią Sądu Rejonowego w Piasecznie. Nominację otrzymała w lipcu 2021 roku, a więc już od tzw. neo-KRS. Część środowiska sędziowskiego uważa wybrane przez ten organ osoby za tzw. neosędziów.

Jak podało OKO.press, od października 2023 roku Kamińska przebywa na zwolnieniu lekarskim, przedłużanym kolejnymi zwolnieniami. Mimo tego 11 stycznia uczestniczyła w zorganizowanej przez PiS manifestacji w obronie skazanych polityków i przemawiała na niej. Według portalu na ten sam dzień wyznaczono wcześniej rozprawy w sądzie, ale z powodu jej nieobecności w pracy zostały one odwołane.

Romualda Wąsik urodziła się w 1978 roku. Z wykształcenia jest chemiczką i biochemiczką. Od 2014 roku była radną PiS w Radzie Dzielnicy Praga-Południe. Mandat radnej złożyła w 2020 roku, w czasie gdy rozwijała się jej kariera zawodowa. Od kwietnia 2019 roku żona Macieja Wąsika pracowała w Generalnym Inspektoracie Sanitarnym jako ekspertka w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi. Jak informowała w 2021 roku Wirtualna Polska, rok później departament zmienił nazwę na Departament Nadzoru nad Chemikaliami, a żona ówczesnego wiceministra spraw wewnętrznych i administracji po zaledwie kilkunastu miesiącach pracy została dyrektorką departamentu. Stanowisko to zajmuje do dziś.

Kamiński i Wąsik w więzieniu

We wtorek Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani na terenie Pałacu Prezydenckiego i przewiezieni do aresztu na warszawskim Grochowie. Później przeniesiono ich do innych zakładów karnych. Obaj rozpoczęli głodówkę.

Barbara Kamińska wraz z Romą Wąsik w środę udzieliły wywiadu w TV Republika. - Nie spodziewałam się tego, że zastanę taką rzeczywistość (...). Wszystko stoi, kubek z herbaty, kluczyki, które gdzieś rzucił. I takie prozaiczne rzeczy - jest za zimno, trzeba zrobić cieplej. Ale jak? To zawsze robił on - mówiła Wąsik. - Ja dzisiaj jak do niego przyszłam (w odwiedziny do aresztu - red.), to się zapytałam, jak mam zwiększyć temperaturę na tym urządzeniu, żeby zrobiło się odrobinę cieplej. Wytłumaczył mi - żaliła się żona skazanego polityka.

11 stycznia Kamińska i Wąsik gościły w Pałacu Prezydenckim i rozmawiały z prezydentem Andrzejem Dudą. Po tym spotkaniu głowa państwa poinformowała, że na prośbę pań wszczyna postępowanie ułaskawieniowe wobec byłego szefa CBA i jego zastępcy.

