Premier o słowach Obamy: wystarczy tutaj przyjechać, a nie czytać jakieś opracowania

Myślę, że najlepiej byłoby zaprosić pana byłego prezydenta Baracka Obamę do Polski, co niniejszym czynię, serdecznie zapraszam - w taki sposób premier Mateusz Morawiecki odniósł się do słów byłego amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy, który o Polsce i Węgrach mówił, że "10 lat temu były dobrze funkcjonującymi demokracjami, teraz stały się w gruncie rzeczy autorytarne".

Były amerykański prezydent Barack Obama w rozmowie z dziennikarzami stacji CNN mówił między innymi o kryzysie demokracji na świecie. - Wszyscy obywatele muszą wiedzieć, że droga do niedemokratycznych Stanów Zjednoczonych to nie jest jeden etap. To cała seria kroków – zwrócił uwagę. Jako przykład państw, które dekadę temu były "dobrze funkcjonującymi demokracjami", a stały się "w gruncie rzeczy autorytarne" podał Polskę i Węgry.

Barack Obama in an interview for CNN's Anderson Cooper

"Myślę, że najlepiej byłoby zaprosić pana byłego prezydenta Baracka Obamę do Polski"

- Jestem przekonany, że każdy, kto popatrzy dzisiaj na Polskę z bliska, zobaczy kraj, który w ogromnym stopniu otworzył swoją gospodarkę na całe społeczeństwo, od modelu neoliberalnego, to jest w ogromnym stopniu demokratyzacja polskiej gospodarki, upowszechnienie dostępu do miejsc pracy, do kapitału, najniższe w historii Polski bezrobocie. Myślę, że to i wiele innych obszarów, to będzie to, co były pan prezydent Stanów Zjednoczonych dostrzeże, gdyby przyjechał do nas i z bliska popatrzył, jak Polska się dzisiaj pięknie rozwija - mówił dalej Morawiecki.