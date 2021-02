Banery ze strajku kobiet w muzeum. "Artefakty rewolucji dla przyszłych pokoleń"

Zaczęło się od zbiórki w mediach społecznościowych. Akcja pozyskiwania pamiątek ze strajku kobiet nabrała takiego tempa, że będzie co oglądać. Zbiory z całej Polski, z miast, miasteczek i wsi zgromadziło Muzeum w Gdańsku. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Mama 9-letniej Martyny jest pielęgniarką. Baner "Będzie dobrze" wiszący na przydomowym ogrodzeniu, po 24-godzinnych dyżurach w szpitalu, miał dodawać jej otuchy. Takie były jego początki, ale czas był szczególny, nie tylko ze względu na epidemię. - Chcieliśmy oddać tę sytuację, która dzieje się w kraju – mówi tata 9-latki Sławomir Stasiak. Z czasem do "Będzie dobrze" na banerze dołączyło na przykład hasło "Nie dla Kaczystanu" czy piorun symbolizujący solidarność z walczącymi o prawa kobiet.

- To jest coś, czego nie kojarzymy wprost z muzeum, nie kojarzymy z substancją zabytkową, nabiera zupełnie innej wartości – mówi rzecznik Muzeum Gdańska Andrzej Gierszewski. Dziś baner jest już w zbiorach Gdańskiego Muzeum. - To są eksponaty zdecydowanie wyróżniające się spośród naszej kolekcji. Są to rzeczy, które dotyczą z jednej strony sprawy współczesnej, a z drugiej strony sprawy kontrowersyjnej, też o charakterze moralnym – mówi archiwista strajku Arkadiusz Ryngwelski.