Tłumy narciarzy w Beskidach, na Podhalu i w Sudetach. Kolejki do wyciągów na dzień przed zamknięciem stoków

Niedziela to ostatni dzień, w którym można korzystać z takich ośrodków. W poniedziałek 28 grudnia wchodzą w życie nowe obostrzenia, a zgodnie z nimi stoki i wyciągi narciarskie będą dostępne tylko w ramach sportu zawodowego .

W niedzielę na stoku w Bałtowie pojawiło się wielu narciarzy i snowboardzistów. Po południu do wyciągu ustawiały się tam duże kolejki.

Silny wiatr utrudnieniem

W niedzielę również większość beskidzkich ośrodków była czynna. Ich właściciele zapowiadali, że oświetlone trasy zostaną zamknięte dopiero przed północą. Na przykład wiślański ośrodek Skolnity czynny będzie do 23.50.

- Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w ten ostatni przed zamknięciem ośrodków narciarskich dzień przygotować SMR. Nasze ekipy pracowały całą noc przy naśnieżaniu i ratrakowaniu tras. Niestety, plany pokrzyżował wiatr, którego siła w górnych partiach dochodziła do 80 kilometrów na godzinę. Dodatkowo jego niekorzystny kierunek uniemożliwił przejazd gondol przez górną stację. (…) Dla bezpieczeństwa zmuszeni byliśmy zamknąć ośrodek – poinformował rzecznik SMR Michał Słowioczek.

Interwencje GOPR i utrudnienia na drogach

Natomiast kierowcy, którzy opuszczali Szczyrk, musieli spędzić w korku niemal godzinę. Oficer dyżurny bielskiej policji podał, że wiele osób przyjechało do kurortu do południu, a po zmroku zaczęli wyjeżdżać. - Wyjeżdżają z wszystkich bocznych uliczek, spod wyciągów, na jedyną główną ulicę, która prowadzi do ekspresowej S1. Korkuje się – powiedział.