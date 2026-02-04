Kolejne balony wleciały w polską przestrzeń powietrzną

"Obiekty o charakterze balonów" w polskiej przestrzeni Źródło: TVN24

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, obiekty w postaci balonów zostały wykryte przez wojskowe systemy radiolokacyjne w nocy z 3 na 4 lutego.

"Współpraca Sił Zbrojnych RP ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa pozwala tym służbom na szybką reakcję, w tym przejęcia obiektów i zatrzymania osób podejrzanych o te incydenty" - przekazano we wpisie na portalu X.

Jak podkreślono w komunikacie, loty balonów były monitorowane i nie stwarzały zagrożenia dla ruchu lotniczego i obywateli.

"Siły Zbrojne RP 24/7 pozostają w gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej" - zapewniono w komunikacie.

Balony nad polsko-białoruską granicą

To kolejna noc, podczas której doszło do podobnego incydentu. Jak wcześniej informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, podobne zdarzenia miały miejsce w nocy z 1 na 2 lutego, a także z 30 na 31 stycznia oraz z 31 stycznia na 1 lutego. Straż Graniczna przekazała, że prawdopodobnie były to balony przemytnicze.

Opracował: Michał Malinowski /akw