Polska

Balony wleciały w polską przestrzeń. Komunikat wojska

Polska Białoruś granica zapora mur straż graniczna 14.11.2025
Wloty balonów w polską przestrzeń powietrzną
Źródło: TVN24
W polskiej przestrzeni powietrznej po raz kolejny odnotowano obecność obiektów o charakterze balonów - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W nocy z 8 na 9 lutego wojskowe systemy radiolokacyjne odnotowały kolejne wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów - poinformowało w poniedziałek DORSZ.

We wpisie na portalu X Dowództwo zapewniło, że sytuacja była w pełni kontrolowana i nie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli.

Obiekty były na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod nadzorem wojskowych systemów rozpoznania. "Wojsko, działając zgodnie z obowiązującymi procedurami, współpracuje ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa, na bieżąco przekazując niezbędne informacje umożliwiające szybką reakcję, w tym przejęcie obiektów oraz zatrzymanie osób podejrzanych o udział w tych incydentach" - podkreśliło Dowództwo w komunikacie.

"Siły Zbrojne RP utrzymują całodobową gotowość operacyjną w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej" – dodało

Wloty balonów na granicy polsko-białoruskiej

To nie pierwszy tego typu incydent w ostatnim czasie. Jak informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, podobne zdarzenia odnotowano w nocy z 30 na 31 stycznia, z 31 stycznia na 1 lutego, z 1 na 2 lutego oraz z 3 na 4 lutego. Straż Graniczna przekazała, że prawdopodobnie były to balony przemytnicze.

Opracował Mikołaj Stępień/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

bezpieczeństwo Wojsko Polskie
