"Balony przemytnicze" w polskiej przestrzeni powietrznej. "Sytuacja jest w pełni monitorowana"

Odnotowano wlot obiektów nadlatujących z kierunku Białorusi do polskiej przestrzeni powietrznej Źródło: TVN24

Jak poinformowano w komunikacie, ze względów bezpieczeństwa wprowadzono ograniczenia w części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla ruchu cywilnego.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło, że tego rodzaju incydenty wpisują się w katalog działań o charakterze hybrydowym, z jakimi Polska ma do czynienia na kierunku wschodnim.

"Na podstawie przeprowadzonych analiz, obejmujących m.in. charakterystykę lotu, prędkość oraz kierunek przemieszczania się obiektów, oceniono, że były to najprawdopodobniej obiekty o charakterze balonów, poruszające się zgodnie z warunkami meteorologicznymi" - czytamy w oświadczeniu.

Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

W środę, 28 stycznia 2026 r., w godzinach nocnych odnotowano wlot do polskiej przestrzeni powietrznej obiektów nadlatujących z kierunku Białorusi. Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP.



Straż Graniczna: to balony przemytnicze

Do sprawy odniosła się także Straż Graniczna, która zapewniła, że "sytuacja jest w pełni monitorowana".

Jak przekazano, pierwszymi ujawnionymi obiektami były balony przemytnicze. W sprawie trwają czynności, które mają na celu ustalenie okoliczności zdarzenia.

W związku z obserwowaną w środę, 28 stycznia 2026 r., w godzinach nocnych wzmożoną aktywnością obiektów latających w przestrzeni przygranicznej z kierunku Białorusi informujemy, że sytuacja jest w pełni monitorowana przez Straż Graniczną.

