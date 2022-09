Pakistańczycy udawali Brazylijczyków, chcieli dostać się do Polski

- Jeden z mężczyzn przyznał, że po przybyciu do Polski chciał podjąć pracę, by wesprzeć finansowo swoją rodzinę, która została w Pakistanie. Drugi utrzymywał, że całą podróż zorganizował mu ojciec – załatwił dokumenty, pieniądze i na bieżąco dawał wskazówki. On sam nie był świadomy dokąd podróżuje, co będzie robić po wylądowaniu oraz ile kosztowała jego wyprawa - relacjonowała rzeczniczka Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Dorota Kądziołka.