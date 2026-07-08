Kropka nad i Bajońskie zarobki lekarzy. "Proszę zapytać któregoś dyrektora szpitala" Filip Czerwiński |

Bajońskie zarobki lekarzy. Joanna Mucha: proszę zapytać któregoś dyrektora szpitala Źródło wideo: TVN24

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Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła w środę planowane zmiany w ochronie zdrowia, między innymi dotyczące rejestracji pacjentów, ale też maksymalnego poziomu wynagrodzenia lekarzy, które w ostatnim czasie budzą kontrowersje.

Jak wyglądają zarobki lekarzy w szpitalu

W szczególności media opisują ostatnio przypadek szpitala w Mogilnie, gdzie spółka neurochirurgów potrafiła żądać nawet 300 tysięcy złotych za dzień i 26 tysięcy złotych za godzinę.

- Proszę zapytać któregoś dyrektora szpitala. Dyrektor szpitala pani odpowie, że ma jednego, dwóch, kilku lekarzy, którzy zarabiają w okolicy 100 tysięcy miesięcznie. Kilkunastu, którzy zarabiają w okolicach 50 tysięcy miesięcznie. To jest standardowa sytuacja - powiedziała w "Kropce nad i" w TVN24 posłanka niezrzeszona Joanna Mucha.

Joanna Wicha, posłanka Lewicy, zapytała się, dlaczego wobec tego dyrektorzy szpitali się nie buntują. - Jakby się wszyscy dyrektorzy zbuntowali i powiedzieli: "nie, koniec tych zmów płacowych, nie będziemy wam tyle płacić" - mówiła. Poinformowała przy tym, że ona sama, jako pielęgniarka, przez większość życia zarabiała minimalną krajową, potem średnią, a dopiero w ostatnich latach płace w jej zawodzie "wzrosły tak porządnie".

- Ja po prostu nie wyobrażałam sobie, że jedna osoba może zarabiać na przykład za godzinę pracy 26 tysięcy złotych - powiedziała. - Ja jeszcze nie tak dawno, kilka lat temu, jeszcze jak pracowałam jako pielęgniarka, to około 70 tysięcy złotych to było wszystko to, co zarabiałam w ciągu roku - dodała.

Maksymalna stawka a liczba procedur

Wśród propozycji resortu jest maksymalna stawka godzinowa 240 złotych brutto dla lekarzy. Zdaniem Muchy nie jest to dobre rozwiązanie.

- Jeśli będziemy płacić za godziny naszym lekarzom, to oni będą w tych godzinach mniej procedur wykonywać. Co to oznacza? To oznacza, że tych procedur zostanie wykonanych w całym systemie mniej, a to oznacza, że kolejki się zwiększą, albo pacjenci pójdą do sektora prywatnego - oceniła.

Mucha mówiła dalej, że rozwiązania, których potrzebuje sektor opieki zdrowotnej, "są znacznie bardziej skomplikowane". Zgodziła się jednak, że płace trzeba uregulować.

Joanna Wicha pozytywnie oceniła tę propozycję ministerstwa. - Uważam, że od czegoś trzeba zacząć, i że akurat uregulowanie tych płac jest dobrym krokiem - oświadczyła.

Maksymalna stawka godzinowa. Mucha: protste rozwiązanie dla skomplikowanego problemu, które nie będzie działało Źródło: TVN24

Kwestia miejsca zatrudnienia lekarza

Posłanka Lewicy pochwaliła też inny pomysł - aby lekarz musiał pracować przynajmniej na pół etatu w szpitalu, a jeśli będzie chciał pracować gdzieś indziej, to musi uzyskać zgodę dyrekcji.

- Nie bardzo rozumiem, dlaczego lekarz wykształcony za publiczne pieniądze miałby w zasadzie tylko jakąś tam cząstkę z łaski pracować w publicznej ochronie zdrowia - powiedziała.

Inne zdanie i tym razem miała Joanna Mucha. Przyznała, że w obecnym systemie możliwe jest zjawisko "bilokacji" lekarza, czyli jego obecności w dwóch miejscach jednocześnie, ale zwróciła uwagę, że ta regulacja może negatywnie odbić się na mniejszych szpitalach.

- Otóż będzie to oznaczało, że ten lekarz wybierze sobie szpital, który jest dla niego najbardziej wygodny. Czyli prawdopodobnie nie wybierze na przykład szpitala powiatowego, który jest 40-50 kilometrów dalej - wyjaśniła.

Zdaniem Muchy urealnienie czasu pracy będzie oznaczało, że może zabraknąć specjalizacji, które pacjenci "muszą mieć blisko".

- Przez to, że tak mówimy od lat i pozwalamy na te kominy płacowe, mamy taką sytuację, jaką w tej chwili mamy. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam, żeby się tak bać strasznie - odparła Joanna Wicha.

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Jawność konkursów to "jedyna dobra rzecz"

Mucha pozytywnie wypowiedziała się o jednej z propozycji resortu - żeby wyniki postępowań konkursów ogłaszanych na świadczenia medyczne przez szpitale były jawne.

- To jest jedyna dobra rzecz z tej zapowiedzi, która się dzisiaj zdarzyła. I to dyrektorzy dzisiaj mówią, że do tej pory ta konkurencja nie miała góry, nie miała jakby limitu - mówiła.

- To jest super - zgodziła się Wicha.

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