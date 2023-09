czytaj dalej

Mamy do czynienia z potężną aferą, która będzie wymagała bardzo dokładnego wyjaśnienia - tak o aferze wizowej mówił w "Kampanii #BezKitu" w TVN24 Andrzej Domański z komitetu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Stwierdził, że w "tej chwili PiS próbuje wyczyścić sprawę, wygumkować ją z kontrolowanych przez siebie mediów, ale to się nie uda". Dariusz Standerski z komitetu wyborczego Nowej Lewicy przekonywał, iż "w tym przypadku dochodzi do naruszenia tylu artykułów Kodeksu karnego, że to będzie materiał na wiele głośnych spraw sądowych w przyszłości".