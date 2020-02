Ponownie przebadano grupę Polaków z Wuhanu. "Czujność nie ustaje"

W próbkach pobranych od 30 obywateli, którzy wrócili z Chin, nie stwierdziliśmy koronawirusa - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że wszystkie te osoby czują się bardzo dobrze i u żadnej z nich nie ma objawów infekcji.

Ostatniej doby na świecie odnotowano 3153 nowych przypadków zakażenia nowym koronawirusem (2019-nCoV). Ogólna liczna osób zakażonych w Chinach w dniu 7 lutego wynosi 31 503. Poza Chinami nowy koronawirus pojawił się w 27 krajach. Z powodu nowego koronawirusa zarejestrowano w tym czasie 638 zgonów.

Wiceminister o najnowszych danych dotyczących hospitalizowanych osób

Na lotnisku we Wrocławiu w niedzielę wieczorem wylądowały dwa samoloty wojskowe z 30 Polakami, którzy wrócili z Wuhanu, gdzie panuje epidemia koronawirusa. Pasażerowie zostali przewiezieni na badania i obserwację do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Pierwsze badania nie potwierdziły obecności koronawirusa. Kolejne wykonano w czwartek, o ich wynikach poinformował wiceminister na piątkowej konferencji w Warszawie. Przekazał, że w próbkach ponownie nie stwierdzono koronawirusa. Dodał, że obecnie w kraju jest hospitalizowanych 10 osób z podejrzeniem obecności wirusa, kwarantanną jest objętych 13 osób, a nadzorem epidemiologicznym - 1068.

- To trochę więcej w porównaniu do poprzedniej konferencji, ale jest to naturalne, bo do Polski przemieszczają się obywatele z Chin, którzy są objęci przez służby sanitarne kwarantanną - tłumaczył.

Wiceminister zdrowia zapewnił, że wszystkie służby są w pełnej gotowości. - Dwa dni temu odwiedziłem szpitalne oddziały ratunkowe w Warszawie, warszawską stację pogotowia. Tak jak zawsze powtarzam, jeżeli pojawi się koronawirus w Polsce, jesteśmy na to przygotowani - stwierdził.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i dyrektor NIZP-PZH Grzegorz Juszczyk PAP/Mateusz Marek

"Pełna gotowość diagnostyczna"

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny dr n. med. Grzegorz Juszczyk przekazał, że zarejestrowano 90 próbek, przy czym zakończono badania 87 z nich. Pozostałe trzy próbki pochodzą z piątku. - We wszystkich 87 próbkach nie stwierdzono obecności koronawirusa - poinformował.

Wymienił miasta, z których próbki trafiły do instytutu, to: Wrocław, Rzeszów, Łódź, Białystok, Lublin, Chorzów, Kraków, Ostróda, Wałbrzych, Cieszyn i Szczecin. - Pokazuje to czujność, która nie ustaje, w każdym mieście w Polsce. Te próbki są przekazywane przez lekarzy z oddziałów zakaźnych, szpitali zakaźnych - powiedział Juszczyk. Przypomniał, że badania próbek na obecność koronawirusa są prowadzone w Polsce od ubiegłego czwartku.

Podziękował zespołowi, który bada próbki, dodał, że ostatni tydzień można podsumować stwierdzeniem: Brak koronawirusa i pełna gotowość diagnostyczna.

akw\mtom

Źródło: PAP