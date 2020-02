"Nie stwierdziliśmy obecności koronawirusa". Będzie kolejne badanie Polaków

W związku z epidemią koronawirusa 2019-nCoV, z chińskiego miasta Wuhan ewakuowano drogą lotniczą grupę 30 Polaków. W niedzielę zostali oni przewiezieni na badania i obserwację do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Pobrano od nich próbki do badań na wykluczenie lub potwierdzenie obecności koronawirusa. Wcześniej lekarze przekazali, że u żadnej z osób nie stwierdzono gorączki, kaszlu, biegunki, ani żadnych innych dolegliwości.