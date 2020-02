"Rządzący nie tylko reformują Polskę, ale chcą też reformować Unię Europejską"

"Przy nowym rozdaniu w Unii mieliśmy okazję, by się wyłagodziła sytuacja"

Jak powiedziała dziennikarka Małgorzata Niezabitowska, "przy nowym rozdaniu w Unii mieliśmy okazję, by się wyłagodziła sytuacja, żeby (…) darowano wiele zmian i [udało się - red.] przejść w łagodniejszą politykę". - Jest to ogromnie ważne dla Polski, ponieważ wchodźmy w nowy budżet. Polska się powinna wzmacniać, a nie osłabiać - przekonywała.

"Prawnie polexit mamy już dokonany"

Prawniczka Maria Ejchart-Dubois odniosła się do słów Jacka Sasina, który w piątek powiedział, że politycy opozycji, mówiąc o polexicie, nakręcają nastrój zagrożenia wyjściem Polski z UE. - Przykład w Wielkiej Brytanii pokazuje, że jak się o czymś ciągle mówi i ciągle pewien pomysł podrzuca, to ten pomysł się może potem wymknąć spod kontroli. To jest nieodpowiedzialne, co robi opozycja - mówił wicepremier.

Zdaniem Ejchart-Dubois wypowiedź polityka PiS, to "odwracanie narracji". - Jeżeli na to, co się dzieje wokół praworządności, patrzymy - bo to są te płaszczyzny, które mogą nas teraz doprowadzić do wyjścia - to prawnie polexit mamy już dokonany - powiedziała.