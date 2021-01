Poszli na Babią Górę w szortach, było 14 stopni mrozu. Akcja ratunkowa

Kobieta osłabła, nie była w stanie wrócić na dół o własnych siłach

Po dotarciu na miejsce ratownicy ogrzali wychłodzoną kobietę i w noszach znieśli na Przełęcz Krowiarki, gdzie została przekazana do karetki pogotowia. Pozostałe cztery osoby o własnych siłach w asyście ratowników zeszły na dół.

Prezes GOPR: niskie temperatury wymagają posiadania właściwego ubioru

Jednocześnie część ratowników uczestniczących w akcji skierowana została w rejon ruin schroniska Beskidenverein, gdzie na pomoc oczekiwał mężczyzna, który w trudnych warunkach pogodowych stracił orientację w terenie. Po dotarciu do niego pierwszego zespołu ratowników został on bezpiecznie sprowadzony do schroniska na Markowych Szczawinach.