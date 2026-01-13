Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Publicznie mało kto chce to przyznać". Tak mówią o Ziobrze w kuluarach PiS

Zbigniew Ziobro
Czarzasty o Ziobrze: on się boi
Dla naszego obozu politycznego sprawa Zbigniewa Ziobry nie jest korzystna - ocenił anonimowo jeden z parlamentarzystów związanych z Mateuszem Morawieckim. Jego zdaniem "azyl dla Ziobry nie będzie dobrze odbierany przez wyborców". Politycy związani z byłą Suwerenną Polską deklarują wsparcie dla byłego ministra sprawiedliwości.

Były minister sprawiedliwości, prokurator generalny za rządów PiS Zbigniew Ziobro jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W poniedziałek jego obrońca mec. Bartosz Lewandowski poinformował, że Ziobro uzyskał azyl polityczny i ochronę międzynarodową na Węgrzech. Ziobro zaznaczył we wpisie na platformie X, że "wybiera walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem".

Publicznie politycy PiS - komentując tę sprawę - podkreślają, że Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce. Morawiecki powiedział w poniedziałek rano w RMF FM, że nie jest zaskoczony decyzją węgierskiego rządu. Ocenił, że prokuratura w Polsce jest upolityczniona, a Ziobro jest ścigany z motywów politycznych. Podkreślił, że sam nie będzie się "nigdzie starał o żaden azyl". - Niech mnie tutaj sądzą, jak mają ochotę. Wiele razy podkreślałem, jeśli tylko trzeba będzie, to się stawię, ale będę walczył na ubitej ziemi z tym rządem - deklarował były premier.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tusk o działaniach Ziobry: logiczny wybór

Tusk o działaniach Ziobry: logiczny wybór

Ziobro "uzyskał azyl polityczny"

Ziobro "uzyskał azyl polityczny"

"Ziobro sam podejmuje te decyzje"

Politycy związani z frakcją Morawieckiego deklarują, że - choć Ziobro nie poinformował klubu o decyzji w sprawie azylu - to większość posłów się jej spodziewała. Jak zauważyli, Ziobro przebywa na Węgrzech od dłuższego czasu, "fotografuje się" z premierem Viktorem Orbanem, a Marcinowi Romanowskiemu, zastępcy Ziobro w latach 2019-23, Węgry udzieliły azylu już w grudniu 2024 r.

- Cała sprawa z Ziobrą jest męcząca i na pewno obciążająca dla całego Prawa i Sprawiedliwości. Wiadomo, publicznie mało kto chce to przyznać, ale dla naszego obozu politycznego ta sprawa nie jest korzystna. Myślę, że azyl dla Ziobry też nie będzie dobrze odbierany przez wyborców - ocenił parlamentarzysta ze środowiska Morawieckiego. Według niego, jeśli były szef MS unika kontaktu z wymiarem sprawiedliwości, "to jednak coś jest nie tak".

OGLĄDAJ: Jądro ciemności
pc

Jądro ciemności

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Pytany, czy - według niego - Ziobro konsultował swoje kroki z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, zaprzeczył. - Myślę, że Ziobro sam podejmuje te decyzje. One są później przez niektórych prawione, przez innych zbywane milczeniem, ale nie są to sprawy dyskutowane, uzgadniane i konsultowane w klubie - podkreślił rozmówca PAP.

Posłowie z obozu Morawieckiego zaznaczają, że ich frakcja nie zgodzi się, aby w teoretycznym przyszłym rządzie PiS to Ziobro ponownie został szefem MS. Według nich, będzie on w przyszłości ponosił polityczne konsekwencje swoich obecnych decyzji.

"Ziobro ucieka przed tym, co sam wcześniej wymyślił"

Pod koniec 2025 r. rozmówca PAP związany z PiS zwracał już uwagę, że rząd stosuje wobec byłego szefa MS te same narzędzia, które uprzednio "forsował i przy których się upierał" sam Ziobro. - Ziobro ucieka przed tym, co sam wcześniej wymyślił i stworzył, więc to ludzi denerwuje - ocenił wtedy polityk. Z tego powodu, jak podkreśli, nie ma w PiS "entuzjazmu i chęci rozdzierania sobie koszuli w obronie Zbigniewa Ziobry", mimo że, jak dodał, politycy z byłej Suwerennej Polski oczekują, by "wszyscy angażowali się w narrację obronną wobec Ziobry".

Obecnie posłowie z obozu byłej Suwerennej Polski publicznie deklarują wsparcie dla Ziobry. Mimo to w większości odmawiają komentarza w tej sprawie i odsyłają do poniedziałkowego stanowiska Ziobry na platformie X.

Jeden z polityków tej frakcji, pragnący zachować anonimowość, przyznał, że Ziobro nie konsultował decyzji o azylu z członkami byłej Suwerennej Polski. Podkreślił jednak, że sam brał pod uwagę możliwość, że tak się stanie.

31 podejrzanych, ale będą następni. Jak idzie rozliczanie?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

31 podejrzanych, ale będą następni. Jak idzie rozliczanie?

Sebastian Klauziński, Maria Pankowska

Pytany o odczucia względem płynących z partii głosów o szkodliwym wpływie sprawy z Ziobrą na wizerunek PiS, rozmówca ocenił, że są to odosobnione głosy. - Donald Tusk marzył o tym, żeby zamknąć Zbigniewa Ziobrę, widzieć go za kratami w łańcuchach zespolonych. Wtedy miałby argument, żeby pokazać, że państwo jest niezwykle sprawne, nawet jeżeli ma świadomość, że wszystkie zarzuty są wymyślone - podkreślił polityk. Jego zdaniem, azyl polityczny Ziobry jest "policzkiem dla polskiego rządu".

Zapytany o deklarację Morawieckiego, w której podkreślił on, że sam nie będzie się nigdzie starał o azyl, polityk ocenił, że jest to "wydumane wróżenie z fusów". - Jak pan Mateusz Morawiecki znajdzie się w takiej sytuacji, to wtedy będzie miał okazję zweryfikować swoje słowa - dodał.

Wkrótce wybory na Węgrzech

Wybory parlamentarne na Węgrzech mają, zgodnie z planem, odbyć się w kwietniu 2026 r. Od miesięcy większość niezależnych sondaży daje przewagę głównej partii opozycyjnej Węgier TISZY, chociaż w ostatnich badaniach różnica poparcia między ugrupowaniem Petera Magyara i rządzącym Fideszem premiera Viktora Orbana nieznacznie się zmniejszyła. Biuro prasowe TISZY na pytanie o ocenę decyzji Budapesztu o przyznaniu azylu Ziobrze odpowiedziało, że "pod rządami TISZY Węgry nie będą zapewniać schronienia, nie mówiąc już o azylu, zagranicznym przestępcom".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Główna partia opozycji: rząd TISZY nie będzie chronił przestępców

Główna partia opozycji: rząd TISZY nie będzie chronił przestępców

Świat
Orban "jest gotowy". "To nie czas na eksperymentatorów"

Orban "jest gotowy". "To nie czas na eksperymentatorów"

Świat

Rozmówca PAP z PiS pytany, czy jeśli partia Orbana przegra, azyl Ziobry może potrwać tylko cztery miesiące, polityk ocenił, że jest to "mało prawdopodobne, żeby przegrał". - Viktor Orban jest znakomitym politykiem, rządzi już szesnasty rok. Oceniam go bardzo wysoko jako męża stanu - zaznaczył.

W październiku 2024 r. podczas kongresu i posiedzenia Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości doszło do połączenia z Suwerenną Polską. W efekcie tego do grona wiceprezesów PiS dołączyli liderzy SP - Zbigniew Ziobro oraz Patryk Jaki. Niektórzy politycy PiS publicznie podkreślali, że są przeciwnikami połączenia obu partii, zwłaszcza osoby ze środowiska Mateusza Morawieckiego, jak np. europoseł Michał Dworczyk.

Były szef MS jest jednym z podejrzanych w prowadzonym przez prokuraturę śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa Ziobrę o popełnienie łącznie 26 przestępstw. 7 listopada Sejm uchylił mu immunitet w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów. Wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

OGLĄDAJ: Ziobro z azylem na Węgrzech. Prawnik byłego ministra o powodach
Bartosz Lewandowski

Ziobro z azylem na Węgrzech. Prawnik byłego ministra o powodach

Bartosz Lewandowski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Zbigniew ZiobroFundusz SprawiedliwościPrawo i SprawiedliwośćWęgryMateusz MorawieckiViktor OrbanMarcin RomanowskiSuwerenna Polska
Czytaj także:
imageTitle
Kolejny przerwany mecz, znowu zabrakło zawodników. Klub wykluczony
EUROSPORT
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Przekroczone stężenie tlenku węgla. Dwie osoby nie żyją
Wrocław
Kolumbijski muzyk Yeison Jimenez zginął w katastrofie awionetki
Mówił, że śni mu się śmierć w katastrofie lotniczej. Tak zginął
Świat
Maduro, Celia Flores
Akcja sił USA, giełda ostro w górę
BIZNES
Awaria w rejonie Pruszkowa. Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem, opóźnione pociągi
WARSZAWA
Marcin Mastalerek
Mastalerek o sporze w PiS. "Mam kolegów u harcerzy"
Polska
Santa Clara del Mar w Buenos Aires w Argentynie
"Nagle nadeszła fala, która osiągnęła niewyobrażalną wysokość". Nie żyje mężczyzna
METEO
Wenezuelskie władze uwalniają więźniów politycznych
Wenezuela zwalnia więźniów politycznych. Rozdźwięk w sprawie ich liczby
Świat
14.01 | Trzecia rocznica śmierci Pawła Adamowicza. "Pozostawił po sobie niesamowitą nadzieję"
Mija siedem lat od śmiertelnego ataku na Pawła Adamowicza
Trójmiasto
Prezydent ciepło wita wielokrotnie karanego kibola
Nawrocki "wsiadł na smoka, który nie wiadomo, gdzie go powiezie"
Polska
Nikt z obrońców wieży nie miał broni
"Gorbaczow, czy nie udławisz się krwią ludu litewskiego?"
Filip Czekała
imageTitle
PSG sensacyjnie odpadło z Pucharu Francji. "Ewidentnie dziwaczny wynik"
EUROSPORT
imageTitle
Szwajcarzy ujawniają plany na igrzyska. Crans-Montana przyjmie alpejczyków
EUROSPORT
Włamał się na konto kolegi i zrobił kilka przelewów (zdj. ilustracyjne)
W nocy z jego konta znikały pieniądze
WARSZAWA
Ustawa ma zakazać deweloperom sprzedaży pseudometrów (zdj. ilustracyjne)
Ogromny rynek w Polsce. "Presja na szybką realizację"
BIZNES
Rosyjski dron uderzył w tankowiec pływający pod banderą Panamy
Rosyjskie drony uderzyły w dwa zagraniczne statki w pobliżu ukraińskiego portu
Świat
50 min
grupinski kultura polityczna
"Pisałem to nocami przez pięć lat". Wicemarszałek Senatu wydał książkę
Kultura polityczna
Mężczyzna upadł w pobliżu przystanku
Upadł przy przystanku, nie mógł wstać
WARSZAWA
imageTitle
Bohaterka polskiej drużyny nie zagra w Australian Open
EUROSPORT
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
"Zaskoczenie" na rynku. "Możliwa jest dyskusja o obniżkach stóp"
BIZNES
Protesty w Teheranie (10.01.2026)
Przed wydaniem ciał rodzinom "żądają zapłaty za kule"
Świat
imageTitle
Fręch górą w meczu sąsiadek w rankingu
EUROSPORT
Śnieg, zima, las
Do 15 centymetrów śniegu i marznący deszcz
METEO
imageTitle
Hiszpanie o zwolnieniu Alonso. "Real nie rozumie nazwisk, rozumie tylko wyniki"
EUROSPORT
Rosyjski atak na Charków (13.01.2026)
Dron uderzył w sanatorium dla dzieci. Rosyjski atak na Ukrainę
Świat
Stołeczna policja, drogówka, widerejestrator (ilustracyjne)
Za szybką jazdę stracił prawo jazdy, po kontroli trafił do więzienia
WARSZAWA
Zniszczone budynki w Dżabaliji, w północnej części Strefy Gazy (9 grudnia 2025 r.)
Na zdjęciach satelitarnych wypatrzyli, co się dzieje po zakończeniu walk
Świat
USA TRUMP PRESSER
Trump nałożył 25-procentowe cła. "Ze skutkiem natychmiastowym"
Świat
Polska 2050 - Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska
Unieważnione wybory w Polsce 2050, Ziobro z azylem, służby sprowadzane do Minneapolis
WARTO WIEDZIEĆ
Śnieg z deszczem, śnieg
Dziś popada nie tylko śnieg
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica