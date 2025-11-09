Azyl dla Ziobry na Węgrzech? Romanowski: ja bym zachęcał, żeby skorzystać z możliwości

Romanowski: zachęcałbym ministra Ziobro, żeby skorzystać z możliwości ochrony prawnej Źródło: TVN24

Były wiceminister sprawiedliwości w czasie, kiedy resortem tym kierował Zbigniew Ziobro, był pytany przez reporterów w niedzielę w Budapeszcie o to, czy poleciłby swojemu byłemu szefowi wnioskowanie o azyl polityczny na Węgrzech. Romanowski uzyskał taki azyl od rządu Viktora Orbana pod koniec ubiegłego roku. Polityk PiS ma postawione prokuratorskie zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości i jest ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania.

Romanowski: zachęcałbym do skorzystania z możliwości ochrony prawnej

- Ja na pewno bym zachęcał, żeby skorzystać oczywiście z możliwości ochrony prawnej, ponieważ te zarzuty, które formułuje się w stosunku do pana ministra Zbigniewa Ziobro mają dokładnie ten sam charakter, co w stosunku do mnie. Tak samo nie ma szans na dostęp do uczciwego procesu - powiedział Romanowski.

Były wiceminister dodał, że to decyzja samego Ziobry i do niego należy ocena, jak "zwalczać to bezprawie, które teraz dzieje się w Polsce".

Romanowski został też zapytany przez reportera TVN24 Macieja Warsińskiego, czy jemu i Ziobrze jako byłemu wiceministrowi i byłemu ministrowi sprawiedliwości "wypada uciekać przed wymiarem sprawiedliwości Rzeczpospolitej". Polityk odwrócił się od reportera i odpowiadał na to pytanie dziennikarzowi innej stacji.

- W Polsce obecnie nie mamy do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. Mamy do czynienia z bandytami w togach prokuratorskich, sędziowskich. W związku z tym trudno uciekać przed czymś, czego nie ma - mówił.

Ziobro w Budapeszcie

Sejm uchylił w piątek immunitet Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Polityka PiS nie ma w kraju. Według tego, co powiedział powiązanym z PiS mediami, przebywa w Budapeszcie.

Posłowie zdecydowali, teraz decyzja sądu. Co dalej z Ziobrą? Źródło: TVN24

Romanowski z azylem

Poseł PiS i były wiceszef MS Marcin Romanowski jest podejrzany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Według śledczych tą grupą przestępczą kierował Zbigniew Ziobro.

Na początku grudnia 2024 r. sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie wobec Romanowskiego. Ponieważ służby nie mogły go odnaleźć, wydano za nim list gończy, a później również Europejski Nakaz Aresztowania. Wówczas okazało się, że Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Węgierski sąd zatwierdził decyzję władz.

Natomiast w lutym Sejm po raz kolejny uchylił Romanowskiemu immunitet oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i areszt w związku z nowymi zarzutami prokuratury dla posła PiS w tym samym śledztwie.

