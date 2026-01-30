Logo strona główna
Polska

Policyjna sieć transmisji danych naprawiona. "Wstępnie wykluczamy zewnętrzną ingerencję"

Źródło: TVN24 (zdj. ilustracyjne)
Policja poinformowała w czwartek o "awarii urządzeń policyjnej sieci transmisji danych". "Serwery, na których działają systemy policyjne, funkcjonują normalnie. Wstępnie wykluczamy zewnętrzną ingerencję" - przekazano w pierwszym komunikacie.  W kolejnym wskazano, że awaria została usunięta.

W piątek po południu policja podała, że zakończono diagnozę problemu i zidentyfikowano nieprawidłowo działające urządzenie.

"Przywrócono poprawne działanie policyjnych systemów informatycznych. Obecnie trwa proces weryfikacji w poszczególnych garnizonach w kraju" - zaznaczyła we wpisie na X policja.

Policja potwierdziła doniesienia o awarii

W czwartek po medialnych informacjach o awarii policja wyjaśniła, że w swojej codziennej służbie korzysta ona z wielu niezależnych systemów informatycznych i kanałów łączności, które zapewniają ciągłość realizacji zadań - w tym przyjmowanie zgłoszeń, kierowanie patroli oraz prowadzenie interwencji.

"Serwery, na których działają systemy policyjne, funkcjonują normalnie. Wstępnie wykluczamy zewnętrzną ingerencję" - przekazała policja. We wpisie zauważono, że ze względu na "złożoność rozwiązań architektury sieci diagnoza wymaga czasu". Jednocześnie zapewniono, że awaria "nie powoduje paraliżu działań policji ani nie wpływa na bezpieczeństwo obywateli".

Autorka/Autor: os, fil/akw, adso

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 (zdj. ilustracyjne)

Policja
