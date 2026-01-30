Źródło: TVN24 (zdj. ilustracyjne)

W piątek po południu policja podała, że zakończono diagnozę problemu i zidentyfikowano nieprawidłowo działające urządzenie.

"Przywrócono poprawne działanie policyjnych systemów informatycznych. Obecnie trwa proces weryfikacji w poszczególnych garnizonach w kraju" - zaznaczyła we wpisie na X policja.

Policja potwierdziła doniesienia o awarii

W czwartek po medialnych informacjach o awarii policja wyjaśniła, że w swojej codziennej służbie korzysta ona z wielu niezależnych systemów informatycznych i kanałów łączności, które zapewniają ciągłość realizacji zadań - w tym przyjmowanie zgłoszeń, kierowanie patroli oraz prowadzenie interwencji.

"Serwery, na których działają systemy policyjne, funkcjonują normalnie. Wstępnie wykluczamy zewnętrzną ingerencję" - przekazała policja. We wpisie zauważono, że ze względu na "złożoność rozwiązań architektury sieci diagnoza wymaga czasu". Jednocześnie zapewniono, że awaria "nie powoduje paraliżu działań policji ani nie wpływa na bezpieczeństwo obywateli".

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi awarii policyjnych systemów informatycznych informujemy, że Policja w swojej codziennej służbie korzysta z wielu niezależnych systemów informatycznych i kanałów łączności, które zapewniają ciągłość… pic.twitter.com/p0e7D44CzF — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) January 30, 2026 Rozwiń Komunikat policji o awarii Źródło: X

