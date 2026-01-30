Komunikat policji o awarii. "Wstępnie wykluczamy zewnętrzną ingerencję"

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi awarii policyjnych systemów informatycznych informujemy, że Policja w swojej codziennej służbie korzysta z wielu niezależnych systemów informatycznych i kanałów łączności, które zapewniają ciągłość realizacji zadań - w tym przyjmowanie zgłoszeń, kierowanie patroli oraz prowadzenie interwencji" - napisała w czwartek Polska Policja na platformie X.
Jak czytamy, obecnie awaria obejmuje urządzenia policyjnej sieci transmisji danych.
"Serwery, na których działają systemy policyjne, funkcjonują normalnie. Wstępnie wykluczamy zewnętrzną ingerencję" - czytamy. We wpisie zauważono, że ze względu na "złożoność rozwiązań architektury sieci diagnoza wymaga czasu".
W komunikacie zapewniono, że awaria "nie powoduje paraliżu działań policji ani nie wpływa na bezpieczeństwo obywateli".
Autorka/Autor: os/akw
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24 (zdj. ilustracyjne)