Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Polska

Komunikat policji o awarii. "Wstępnie wykluczamy zewnętrzną ingerencję"

Aktualnie czytasz: Komunikat policji o awarii. "Wstępnie wykluczamy zewnętrzną ingerencję"
Źródło: TVN24 (zdj. ilustracyjne)
Policja poinformowała o "awarii urządzień policyjnej sieci transmisji danych". "Serwery, na których działają systemy policyjne, funkcjonują normalnie. Wstępnie wykluczamy zewnętrzną ingerencję" - przekazano w komunikacie. 

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi awarii policyjnych systemów informatycznych informujemy, że Policja w swojej codziennej służbie korzysta z wielu niezależnych systemów informatycznych i kanałów łączności, które zapewniają ciągłość realizacji zadań - w tym przyjmowanie zgłoszeń, kierowanie patroli oraz prowadzenie interwencji" - napisała w czwartek Polska Policja na platformie X.

Jak czytamy, obecnie awaria obejmuje urządzenia policyjnej sieci transmisji danych.

"Serwery, na których działają systemy policyjne, funkcjonują normalnie. Wstępnie wykluczamy zewnętrzną ingerencję" - czytamy. We wpisie zauważono, że ze względu na "złożoność rozwiązań architektury sieci diagnoza wymaga czasu".

W komunikacie zapewniono, że awaria "nie powoduje paraliżu działań policji ani nie wpływa na bezpieczeństwo obywateli".

pc

TVN24 HD

pc
Autorka/Autor: os/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 (zdj. ilustracyjne)

Policja
