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Polska

Awantura z Macierewiczem w Sejmie. Giertych: kieruję sprawę do komisji etyki

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Poseł Roman Giertych
Krzyki w Sejmie podczas wystąpienia Romana Giertycha
Źródło wideo: iTV Sejm
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych oznajmił, że kieruje do komisji etyki poselskiej sprawę zachowania Antoniego Macierewicza. Chodzi o słowa posła PiS, jakie padły podczas środowego posiedzenia Sejmu.

We wtorek grupa członków nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic chciała umieścić krzyż przy znajdującym się niedaleko budynku parlamentu w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Uniemożliwiła im to niemiecka policja. Doszło do szarpaniny, w wyniku której część działaczy, w tym lider ruchu Robert Bąkiewicz, została tymczasowo zatrzymana.

W środę do sprawy tej odniósł się w Sejmie wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. - Proszę zwołać konwent seniorów i uzgodnić wspólną deklarację, w której będziemy żądać wyjaśnienia wszystkiego, co się wczoraj stało, ukarania sprawców bandyckiego napadu na polskich patriotów i wezwania rządu do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wyjaśnienia tych rzeczy - oznajmił.

Mówił też, że podobna sytuacja "ma swój precedens sprzed kilkudziesięciu lat", a niemieckich funkcjonariuszy określił "niemieckimi bojówkami w mundurach".

Krzyki w Sejmie. Roman Giertych starł się z posłami PiS

Niedługo później do Przemysława Czarnka zwrócił się z sejmowej mównicy poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Skrytykował słowa kandydata PiS na premiera, mówiąc o "poziomie świrowatości", jaki - jego zdaniem - mieli przekroczyć politycy tej formacji, porównując działania Bąkiewicza do walki narodowowyzwoleńczej z czasów II wojny światowej.

- Naprawdę tak porównujecie tę bandę? Wie pan, kto walczył z Niemcami? Pani Wanda Traczyk-Stawska, która powiedziała do Bąkiewicza: milcz, chamie, milcz, głupcze. To powiedziała ta, która realnie walczyła z Niemcami - mówił Giertych.

Wystąpienie posła KO spotkało się z gwałtowną reakcją niektórych parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, między innymi Antoniego Macierewicza. - Ty jesteś chamem! - krzyczał z poselskiej ławy. Na nagraniu widać, jak pod koniec wystąpienia Giertycha, krzyczy do niego po raz kolejny. Według sejmowego sprawozdania stenograficznego padły wtedy słowa: "Jak folksdojcze się zachowujecie!"

Poseł Roman Giertych w Sejmie (17.06.2026)
Poseł Roman Giertych w Sejmie (17.06.2026)
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Giertych: kieruję sprawę do komisji etyki

W czwartek Roman Giertych, powołując się właśnie na sejmowe sprawozdanie oznajmił we wpisie na platformie X, że kieruje sprawę zachowania Macierewicza do komisji etyki poselskiej.

"Nie ma zgody na to, aby wiceprezes PiS posługiwał się tak obraźliwymi sformułowaniami" - napisał poseł KO.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Antoni MacierewiczRoman GiertychSejm
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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