Awantura na komisji edukacji. Posłowie opozycji opuścili posiedzenie

Posłowie z sejmowej komisji edukacji dowiedzieli się o nowym, liczącym ponad 240 stron, projekcie ustawy w poniedziałek po godz. 18. Mieli o nim debatować już we wtorek o godz. 11, przy czym przed samym posiedzeniem dostali do projektu jeszcze ponad sto poprawek. - To złamanie regulaminu Sejmu - podkreślała opozycja i po burzliwej dyskusji opuściła salę posiedzeń.

Od początku posiedzenia posłowie opozycji zwracali uwagę, że to sprzeczne z regulaminem Sejmu, który zakłada m.in. że posłowie zostaną poinformowani o posiedzeniu co najmniej trzy dni przed nim.

"Nie było czasu"

"Pracujemy szybko"

Ale projekt zawiera też inne - jak mówią posłowie - wrzutki. Do projektu trafiły np. kwestie związane z programem "Talenty Sportowe" ministra sportu Kamila Bortniczuka. Poprawki do projektu wcześniej znalazły się w ustawie o zapobieganiu pornografii wśród dzieci, ale gdy ta została skierowana do wysłuchania publicznego, Sportowe Talenty wrzucono do ustawy o centrach kształcenia.