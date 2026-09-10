Polska Awantura i policja w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Rektor odwołany po decyzji ministra Aleksandra Sapeta |

Policja w siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Relacja Katarzyny Gozdawa-Litwińska Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Decyzja ministra sprawiedliwości zapadła w maju. Powodem było "rażące i uporczywe naruszenie przepisów prawa" przez Michała Sopińskiego. "Ponowne rozpatrzenie sprawy potwierdziło, że zachodziły ustawowe przesłanki odwołania" rektora - czytamy w czwartkowym komunikacie na stronie resortu.

Tym samym decyzja stała się "ostateczna" i "nie przysługuje od niej odwołanie ani kolejny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy" - dodano.

Michał Sopiński Źródło zdjęcia: Tomasz Jastrzebowski/East News

Jak podkreślono, "przed wydaniem rozstrzygnięcia Minister Sprawiedliwości ponownie przeanalizował całość materiału dowodowego" oraz "wszystkie zarzuty, wyjaśnienia i wnioski przedstawione przez stronę". Według MS "postępowanie przeprowadzono z zapewnieniem" byłemu już rektorowi "prawa do czynnego udziału oraz po zasięgnięciu wymaganych ustawą opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich".

Policja w siedzibie Akademii

Obowiązki rektora objął profesor Sławomir Cudak. "Ma to charakter przejściowy i nie stanowi powołania na funkcję Rektora-Komendanta ani nie przesądza o wyniku przyszłej procedury powołania. Ministerstwo Sprawiedliwości oczekuje, że Senat Akademii sprawnie i bez zbędnej zwłoki przeprowadzi ustawową procedurę powołania nowego Rektora-Komendanta" - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Awantura i policja w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Źródło zdjęcia: TVN24

Jak relacjonowała reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, profesor Cudak pojawił się w czwartek w budynku Akademii, aby rozpocząć pracę. Na miejscu byli już przedstawiciele prawicowych mediów, którzy utrudniali pełniącemu obowiązki rektora dojście do gabinetu.

- Polityk Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek skutecznie pilnuje tego i blokuje wejście do gabinetu, tak żeby Sławomir Cudak nie mógł się do niego dostać - relacjonowała dziennikarka. Podkreśliła, że "atmosfera jest napięta".

Na miejsce wezwano policję.

Afera w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Źródło zdjęcia: TVN24

Żurek: nie ma zgody na partyjną agitację

Minister sprawiedliwości poinformował o swojej decyzji również w mediach społecznościowych. "Nie ma i nie będzie zgody na partyjną agitację na stanowisku Rektora Akademii odpowiedzialnej za kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej" - napisał na platformie X.

Michał Sopiński definitywnie przestaje pełnić funkcję Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.



Moja decyzja jest ostateczna i wykonalna z chwilą podpisania.



Nie ma i nie będzie zgody na partyjną agitację na stanowisku Rektora Akademii odpowiedzialnej za kształcenie… https://t.co/x7AMC6NIeE — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 10, 2026 Rozwiń

Za co minister odwołał Sopińskiego?

W komunikacie poinformowano również, co przesądziło o decyzji ministra. Wskazano na "nieprawidłowości w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, naruszenie zasady apolityczności Służby Więziennej oraz nieprawidłowości przy realizacji zadań związanych z aplikacją kuratorską".

Wcześniej resort zarzucał Sopińskiego "demonstracyjną aktywność polityczną", w tym wspieranie otoczenia byłej partii Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry w mediach społecznościowych.

Michał Sopiński - kim jest

Kacper Sulowski, dziennikarz "Czarno na białym" TVN24 przypomniał, że Sopiński to "jeden z najbliższych współpracowników regionalnych Zbigniewa Ziobry" i przed objęciem funkcji rektora Akademii w 2023 roku był pełnomocnikiem Suwerennej Polski w okręgu kaliskim.

Zwrócił uwagę, że procedura odwoławcza wobec Sopińskiego została wszczęta jeszcze przez byłego szefa MS Adama Bodnara. Sułowski mówił w TVN24 także o okolicznościach powołania szkoły. Jak zaznaczył, miała ona stać się "miejscem pracy" po tym, jak Zjednoczona Prawica przegra wybory.

- Nikt w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, kto pracuje w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, nie znalazł się tam przypadkiem. To są prokuratorzy, sędziowie tak zwanej dobrej zmiany. To są pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry - powiedział.

- Michał Sopiński zasłynął z wypowiedzi bardzo radykalnych względem drugiej strony politycznego sporu. Jednym z tych powodów odwołania jest zaangażowanie polityczne rektora. I to widać gołym okiem i w mediach społecznościowych, i podczas wypowiedzi jego na konferencjach prasowych (…) Są też zarzuty o niegospodarność, i różnego rodzaju nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkoły doktorskiej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości - wymienił Sulowski.

Sopiński oświadczył, że nie otrzymał pisma z decyzją o odwołaniu. Według Sulowskiego, funkcjonariusze służby więziennej zostawili dokument w sekretariacie Akademii i "uznają, że decyzja została przedłożona".

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