"Nasz żołnierz zawsze był bohaterski, to mamy we krwi". Prezydent wręczył nominacje generalskie

Dziękuję za codzienne prowadzenie żołnierzy. Dziękuję za pracę sztabową, za wszystko, co panowie generałowie przez te ostatnie lata realizowaliście i proszę o więcej - powiedział prezydent Andrzej Duda, zwracając się do oficerów Wojska Polskiego, którym podczas poniedziałkowej uroczystości wręczył akty mianowania na stopnie generalskie.

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckich odbyła się uroczystość wręczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę, zwierzchnika Sił Zbrojnych, awansów generalskich. Akty mianowania odebrało sześciu oficerów Wojska Polskiego. Prezydent powiedział, że w życiu żołnierza to "dzień najważniejszy, gdy zostaje generałem". - To przede wszystkim jest wyzwanie, odpowiedzialność, można powiedzieć wystawienie żołnierza do jeszcze poważniejszych zadań, do jeszcze większej odpowiedzialności, do tego, by był jeszcze większym stopniu wzorcem dla młodych żołnierzy, dla kadry oficerskiej - oświadczył.