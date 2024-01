Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: dostępność do terapii dla pacjentów ze spektrum autyzmu będzie zachowana na poziomie z 2023 roku

Kuraś poinformował, że w środę doszło do spotkania minister zdrowia z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem oraz Rzecznik Praw Dziecka Moniką Horną-Cieślak. - Wszyscy zgodzili się, że to jest najlepsze rozwiązanie dla osób w spektrum autyzmu - powiedział.

Interwencja rzeczniczki praw dziecka

We wtorek wieczorem rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak opublikowała na portalu X wpis, w którym przekazała, że wraz ze swym społecznym zastępcą Janem Gawrońskim zwrócili się z prośbą do prezesa NFZ Filipa Nowaka o niezwłoczne wyjaśnienie jego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

W załączonym do wpisu piśmie Horna-Cieślak zaznaczyła, że zarządzenie to "ogranicza dostęp do terapii i konsultacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu aż o jedną trzecią". Wskazała, że może to bezpośrednio wpłynąć na tok zajęć w poradniach, a nawet – jak podkreśliła – może grozić przerwaniem terapii indywidualnych.