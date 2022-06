Ciężarówka najechała na tył auta, "nastąpił efekt domina". Zderzenie sześciu pojazdów na autostradzie

czytaj dalej

Reporter stacji CNN przyglądał się ćwiczeniom ukraińskiej artylerii na działach dostarczonych przez USA. - To haubica M-777. Z tego, co mówią nam ukraińscy żołnierze, dostali ze Stanów Zjednoczonych około 90 takich dział. Wiele z nich już jest używanych na froncie do ostrzeliwania pozycji rosyjskich - przekazał dziennikarz. - Rosjanie zdecydowanie zauważyli, że strzelamy szybciej i bardziej precyzyjnie. Nie są w stanie dotrzymać nam kroku - powiedział CNN ukraiński żołnierz.