60-latek spędził dwie godziny na postoju przy autostradzie. Rodzina zapomniała go zabrać i odjechała

Na autostradzie A4 w okolicy Wrocławia podróżujący zrobili postój w celu zmiany kierowców. Po krótkiej chwili odjechali w stronę Katowic. Na autostradowym parkingu został jednak jeden z nich - 60-letni mężczyzna, który nie wsiadł do żadnego samochodu.

Pomogli policjanci z drogówki

"Policjanci wysłuchali jego opowieści i skontaktowali się z rodziną. Funkcjonariusze drogówki wykorzystali do tego media społecznościowe, odnajdując rodzinę i wysyłając do niej wiadomość" - czytamy w komunikacie policji.

Jak informuje policja, znalezienie miejsca do zawrócenia i powrót na miejsce postoju zajęło rodzinie dwie godziny. "W tym czasie policjanci zaopiekowali się mężczyzną, dali mu pić i uspokoili go. Po chwili nerwy minęły i 60-latek wspólnie z policjantami drogówki żartował z całego zajścia. Twierdził, że będzie miał teraz świetną historię do opowiadania" - informuje wrocławska policja.