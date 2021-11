Najpierw był pościg za kierowcą. Potem za obcokrajowcami, których wiózł

Zamiast zatrzymać się do kontroli, zaczął uciekać. Polaka kierującego mercedesem oraz jednego z jego czterech pasażerów w końcu udało się zatrzymać. Reszta osób uciekła. - Wiemy, że to obywatele Syrii, którzy nielegalnie przebywają na terenie naszego kraju - informuje policja.

Szukali trzech osób

Wówczas udało się zatrzymać kierowcę - obywatela Polski oraz towarzyszącego mu obywatela Syrii. Jednak według policji, w samochodzie miały się znajdować jeszcze trzy osoby, którym udało się zbiec. - Wiemy, że również byli to obywatele Syrii. Mimo poszukiwań nie udało się ich zatrzymać. Nasze działania w tej sprawie zakończyliśmy we wtorek o godzinie 15. Podejrzewamy, że osoby, które zbiegły opuściły już nasz teren - mówi asp. Sebastian Wiśniewski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Kierowca mercedesa usłyszał na razie zarzuty dotyczące posiadania nielegalnych substancji oraz poruszania się samochodem z kradzionymi tablicami rejestracyjnymi. - Sprawa dotycząca organizowania przekroczenia granicy Polski wbrew przepisom została przekazana do placówki straży granicznej w miejscowości Sławatycze. Natomiast, co do zatrzymanego pasażera to został on jeszcze w poniedziałek przekazany do placówki straży granicznej w Kaliszu - informuje Wiśniewski.