Jesteście osobami dla mnie wyjątkowo ciekawymi, bo o ogromnej wrażliwości, która często postrzegana jest jako coś ułomnego, czy nieprawidłowego - powiedziała Magda Gessler, odpowiadając na pytanie, dlaczego zdecydowała się wystąpić w programie "Autentyczni". 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

"Autentyczni" to program, w którym osoby w spektrum autyzmu wcielają się w rolę dziennikarzy i przeprowadzają wywiady z gwiazdami. Gościem najnowszego odcinka, wyemitowanego w Poniedziałek Wielkanocny w TVN i dostępnego w Playerze była Magda Gessler. Słynna restauratorka i prowadząca programu "Kuchenne rewolucje" została zapytana między innymi o to, czy uważa się za polskiego Gordona Ramsaya, czego się boi i wstydzi, jak poradziła sobie z utratą dziecka, o relacje z mężami, a także o to, jaki jest jej naturalny kolor włosów, dlaczego nie nosi kolczyków, czy kiedykolwiek opalała się topless i co sądzi o pizzy hawajskiej.

Magda Gessler w programie "Autentyczni"

- Jesteście osobami dla mnie wyjątkowo ciekawymi, bo o ogromnej wrażliwości, która często postrzegana jest jako coś ułomnego, czy nieprawidłowego, a dla mnie to są ludzie, którzy mają tak jak ja bardzo często odwagę mówić prawdę - powiedziała Gessler odpowiadając na pytanie, dlaczego zgodziła się na udział w "Autentycznych".

Magda Gessler w programie "Autentyczni" w TVN TVN

Magda Gessler przyznała, że na jedno z pytań zadanych w programie nie odpowiedziała. "Co by pani zrobiła, gdyby dowiedziała się, że jest nieuleczalnie chora?" - tak brzmiało. "Wydaje mi się, że to pytanie nie jest fajne i nie odpowiem na nie" - powiedziała w programie. - Myślę, że to dlatego, że to zbyt mocno mnie dotknęło w życiu. Stchórzyłam - stwierdziła potem.

Swój udział w "Autentycznych" Gessler nazwała jednak "wzajemną, wspaniałą psychoterapią". - W pewien sposób uwrażliwia się również na innych ludzi - mówi Gessler.

ZOBACZ TEŻ: Życie ze spektrum autyzmu

Autyzm - czym jest?

"Autyzm to specyficzny sposób pracy układu nerwowego, w tym mózgu, będący przejawem neuroróżnorodności gatunku ludzkiego" - wyjaśnia Rzecznik Praw Obywatelskich na swojej stronie, dodając, że jest to "zjawisko o bardzo szerokim zakresie i wielu odcieniach, stanowiące wachlarz zróżnicowanych cech, zachowań i objawów". "Aktualnie odchodzimy od narracji o leczeniu osób w spektrum, a zamiast tego skupiamy się na akceptacji, wspieraniu i włączaniu osób neuroróżnorodnych, a także na upominaniu się o ich prawa" - czytamy na stronie RPO.

Według Światowej Organizacji Zdrowia jedno na 100 dzieci jest w spektrum autyzmu. Jak wyjaśnia WHO, potrzeby i możliwości osób w spektrum są różne i mogą ewoluować w czasie. Niektóre osoby mogą żyć samodzielnie, inne wymagają opieki i wsparcia przez całe życie.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Na 2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2008 roku, aby podnosić świadomość ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu. Jak podkreślają eksperci, spektrum autyzmu nie jest chorobą, ale jedną z form neuroróżnorodności, czyli funkcjonowania ludzkiego mózgu.

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w całej Polsce przygotowano szereg inicjatyw, których celem jest przypomnienie o potrzebach osób z autyzmem. Wśród nich kampania społeczna "Własne potrzeby, wspólne prawa", objęta patronatem Rzeczniczki Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich. "Celem kampanii (...) jest uwrażliwianie społeczeństwa na problemy dzieci oraz młodzieży rozwijających się w spektrum autyzmu" - czytamy na stronie RPD.

- Chcemy być rzecznikami naszych spraw, móc wyrazić, czego naprawdę potrzebujemy, co nas krzywdzi, a co uszczęśliwia - przekonuje Jan Gawroński, społeczny zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka, który zabierze we wtorek głos na forum ONZ.

Rozwiń

"Stres szkolny, przemoc rówieśnicza, wielomiesięczne oczekiwanie na diagnozę i pomoc specjalistów - z takimi problemami mierzą się w Polsce młode osoby autystyczne. Skutkiem braku wsparcia jest silny stres, brak samoakceptacji, depresja" - wskazuje Fundacja Autism Team w oświadczeniu.

Autyzm PAP

Autorka/Autor:wac//am

Źródło: brpd.gov.pl, bip.brpo.gov.p, who.int, tvn24.pl