"Nakazem chwili jest przyjrzenie się antysemityzmowi, rasizmowi i tęsknotom faszystowskim, które podnoszą głowę"

"To bardzo ważny moment w historii świata"

"Widomy znak sprzeciwu wobec nieludzkiego traktowania"

Prezydent: mam nadzieję, że nie będzie więcej prób zakłamywania historii

- Mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości są rozwiane i że więcej nie będzie prób zakłamywania historii. O to apelujemy, to jest dla nas bardzo ważne, dlatego że to jest związane także z poczuciem godności Polaków, pamięci historycznej, a przede wszystkim pamięci wszystkich polskich rodzin, które także bardzo wielu swoich bliskich w czasie II wojny światowej straciły, czy to w walce, czy pomordowanych - dodał prezydent.

Andrzej Duda: z przykrością przyjąłem pominięcie na uroczystości w Jad Waszem udziału Polski w walce przeciw nazistom

Wśród tematów rozmowy między innymi relacje polsko-izraelskie oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie

Wśród tematów spotkania była także sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jak mówił Andrzej Duda, Riwlin wyjaśnił mu szczegółowo, jaki jest punkt widzenia Izraela na sytuację w Iranie, Iraku po wydarzeniach z ostatnich tygodni. Jak podkreślił prezydent, jest to "cały konglomerat sytuacji" obejmujący sytuację w Syrii i w Libanie. Duda dodał, że to dla Polski ważne, bo polscy żołnierze są obecni w ramach misji pokojowej ONZ w Libanie, gdzie, jak zaznaczył, "dbają o to, by był pokój, by nie dochodziło tam do nowych konfliktów", oraz w Iraku, gdzie próbują "wspierać to państwo w jego spokojnym rozwoju po wielu latach konfliktów zbrojnych".